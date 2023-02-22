財政預算案｜工總：續扶助中小企固本培元　兼具長遠目光

政府公布《財政預算案》。工總表示，歡迎政府繼續扶助中小企固本培元，兼具長遠目光，繼續投資創新科技，並致力招納人才及資金，推動香港積極開拓一帶一路沿線國家的新市場。工總明白在疫情將盡復蘇可期之際，顧及政府財政的承擔能力，部分防疫時期推行的寬免有所下調，有信心這新措施有效締造穩健經濟環境，協助工商界迎接未來挑戰。

工總指，雖然本港經濟活動在去年第四季有所改善，惟與疫前水平仍有一定差距。中小企為香港經濟重要基石，工總歡迎預算案繼續寛減利得稅及非住宅物業差餉，並寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的租金和費用。此外，政府把「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限延長至明年三月底，有助站穩陣腳。在飽受三年疫情困擾經營成本大幅上升，經濟仍有待完全復常之際，措施有如久旱甘霖，讓企業休養生息，以把握疫後重新拓展業務的機會。

工總主席查毅超表示：「明白政府面對歷來最高的財政赤字所面對的挑戰，需要在兼固維持穩健儲備同時回應市民、業界之所急。我們認為政府必須謹慎投入資源，針對性地刺激經濟活動，發揮最大的槓桿效應。預算案提出的措施，有助香港在短期內重新恢復經濟活力，同時在長遠發展上做好準備。特別是對外宣傳香港及支援創新科技的措施，可以協助業界穩健發展，增強香港的國際競爭力，促進香港在國際舞台上的地位。工總期望政府能繼續與本會合作，積極推動經濟發展，助香港工商業界走出疫情陰霾，更上一層樓。」

工總主席查毅超表示：「明白政府面對歷來最高的財政赤字所面對的挑戰，需要在兼固維持穩健儲備同時回應市民、業界之所急。」（夏家朗攝）

JobsDB：助吸納各地不同的人才來港

另外，JobsDB香港區營運總監李政勳表示 ，歡迎財政司司長陳茂波於新一份《財政預算案》中提出了吸引人才的措施，期望更新後的「人才清單」將更清晰反映不同專業的人手需求情況，可助吸納各地不同的人才來港。

他指，措施將有助本地旅遊業及酒店業，並將帶動相關行業需求，最新JobsDB招聘廣告數字顯示，前線已見有復甦趨勢，隨著香港恢復通關，部分前線服務行業及旅遊相關行業亦見增長。「旅遊業/旅行社」的招聘廣告數字按年增長46%，較2020年增幅逾一倍，其次是「航空服務業」，招聘數字按年升36%，較2020年增幅逾六成，而2021年已見復甦的「酒店款待/酒店服務業」的招聘數字亦按年增長28%，較2020年高61.1%。

至於引進重點企業辦公室及吸引外地企業遷冊香港，他指，香港作為國際金融中心，同時亦是企業連接內地及鄰近地區的重要門戶，政府推動「引進辦」及吸引外地企業遷冊香港的舉措，一方面可吸納相關企業的人才來港，另一方面亦可增加就業職位，為本地人才提供更多機遇，提升香港作為人才中心的吸引力。