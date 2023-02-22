「健康科技@深水埗」首場反應踴躍　吸引近3000人入場

由深水埗民政事務處、粵港澳大灣區生物科技聯盟於上周末聯合主辦「健康科技@深水埗」，活動吸引逾3000名人士入場。在場有多個科研初創企業和醫療服務機構，為深水埗居民提供一連兩天的免費身體檢查服務，鼓勵不同年齡層的居民參與，合共提供了不少於2000個免費服務名額。

場內設有多個展位為市民提供多項免費身體檢查項目，亦有一部分展位為科研初創企業提供展示其科技展品，為深水埗的居民提供免費體驗有關設備及服務的良機。此外，活動上亦有大量主題講座，供參加者親身體驗及了解健康科技的發展。

該活動亦由深水埗各界慶典委員會、東方助人基金等合辦，同時獲香港數碼港、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系、香港城市大學等支持。

港區全國人大代表冼漢迪、中聯辦張翰副處長、香港生物科技協會主席于常海教授，立法會議員陳凱欣、梁文廣等主禮嘉賓一同出席活動。于常海表示通過這次活動，自己的科研團隊的健康科技會被更多市民知悉。該展位讓香港市民免費感受Art-Quant新冠中和抗體快速檢測技術，使用者可以透過上傳快速檢測結果照，得知自身的中和抗體濃度，從而判斷自己有沒有必要接種疫苗加強劑。于常海表示BIOHK2023將於2023年9月舉辦，並期待有更多市民加入支持香港生物科技發展的隊伍行列。