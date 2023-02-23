新世界半年基本溢利33.6億跌15%中期息0.46元　沒供股或配股計劃

新世界發展（0017）公布，中期純利12.09億元，按年少一成四，基本溢利33.6億元，按年跌一成半，派中期息每股 0.46元，較2021年中期息每股0.56元，少0.1元或17.8%。

期內，收入為401.93億元，按年少13%，上半年香港物業發展收入55.42億元，分部業績為9.09億元，貢獻主要來自大圍港鐵站上蓋的柏傲莊一期及甲級寫字樓南商金融創新中心。

另外，上半年香港應佔物業合同銷售金額為約 78.7億元；内地整體物業合同銷售金額為約92.4億元人民幣。

至於本港物業投資方面，收入為14.92億元及分部業績為10.95億元，其中K11項目繼續錄得穩健表現，收入及分部業績分別按年增長4%及9%。

上半年的非核心資產出售約為56億元，有信心完成全年100億元的目標。

未有向股東集資需要

集團計及永續債的淨負債率約為68.4%。對於市場擔心，新世界可能需要向市場「抽水」，集團指，目前可動用資金合共約920億元，包括現金及銀行結餘約570億元及可動用的銀行貸款約350億元，財務穩健，可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。

本港土儲方面，應佔總樓面面積約881萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約404萬平方呎，於新界持有合共約 1,639 萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約九成位於「北部都會區」。