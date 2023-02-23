恒鼎實業債轉股計劃獲批　傳有債權人不滿　擬向其附屬提破產呈請

能源公司恒鼎實業（1393）上月底公布了股東特別大會投票表決結果，同意通過債務重組協議，批准債轉股。但最新有消息指，個別金融機構債權人不滿有關方案，擬對恒鼎實業下屬生產實體發起破產申請。



《香港01》記者就消息致電恒鼎實業，並透過電郵查詢，於截稿前未獲回應。

恒鼎實業是從事煤炭開採洗選的能源類企業，2007年成為中國首家在境外主要資本市場IPO上市的能源型民營企業。不過，在行業不景及煤企產能過剩下，集團於2015年開始出現債務問題，需與債權人申請債務重組及以股代債等計劃。

恒鼎實業是從事煤炭開採洗選的能源類企業，不過，在行業不景及煤企產能過剩下，集團於2015年開始出現債務問題。（資料圖片）

翻查集團年報資料，集團資產負債率持續處於高位，連續四年超過90%。公司境內銀行借款及應計利息規模達77億人民幣，佔集團債務的68.77%。多年間集團與債權人一直就債務重組磋商，直至上月底，集團股東大會投票通過債務重組協議，部分銀行及債權人同意將債權利息轉為優先股。

查詢相關資料顯示，涉及貸款金額較多的平安銀行昆明分行、民生銀行成都分行等，在恒鼎實業此次債務重組投下了贊成票，同意將債權利息轉為優先股，本金則不參與。

市傳招行或對子公司提訟

不過，公司債轉股方案，亦惹來個別債主「反彈」，包括招商銀行。據了解，招商銀行與恒鼎實業所屬的內地企業——恒鼎實業（中國）集團有限公司等的償貸債務糾紛已經延宕了7年，廣東省高院在2018年6月已終審判決其須歸還本息合計逾7億元人民幣。同時，該銀行未有同意恒鼎此次債務重組方案。

記者向招行求證上述信息，工作人員僅表示法院判決沒有被履行，其它不願回應。(資料圖片)

近期更有市場消息稱，招商銀行預備發起對恒鼎實業（中國）集團有限公司的破產立案進程。該公司是上市公司恒鼎實業在內地最為核心的生產與經營平台，管理著其下級企業。換言之，如果立案成功，有可能讓上市公司面臨變為空殼的風險。

記者向招行求證上述信息，工作人員僅表示法院判決沒有被履行，其它不願回應。外界普遍相信，這類以優先股為方式的債轉股，主要是金融機構給予企業貸款的累積金額龐大，但企業遲遲無法履行還貸協議，最終迫於無奈的選擇；而這種與金融機構的債轉股，僅能讓上市公司減輕利息負擔，較難帶來資金與經營等情況的好轉。

恒鼎實業股份的交投淡靜，近期股價徘徊在0.44元左右，最新市值為9.2億元。