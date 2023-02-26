AI搶飯碗　三大工作最高危　ChatGPT「教路」人類點應對｜林子傑

最近，AI(人工智能)聊天機器人(例如ChatGPT)、AI繪圖、AI音樂生成器和其他AI工具，引發了不少金融業界人士的多方討論，而最熱門的話題必定是「AI何時會取代我的工作」？

在過去一個月體驗了各種的AI 工具後，筆者覺得AI 可以高效率地執行以下的任務。

1. 數據分析：AI算法可以快速處理海量數據，檢測人類難以發現的模式(pattern)和相關係數(correlation)，並通過機器學習(machine learning) 技術，來構建預測模型。

2. 模式識別 (pattern recognition)：可訓練 AI 算法，來識別金融數據中人類難以檢測的交易策略(trading strategy) ，並可有效地監控市場，來提升現有的風險管理模式。

3. 自動翻譯：AI算法可以通過不同的語言和文字，使世界各地的人衝破語言障礙，作出高效率的交流。

通過AI繪圖Midjourney 30秒製作的畫像。輸入指令：Financial Professional in Hong Kong (香港的金融專才）

因此，筆者認為，高薪厚職的金融分析師在未來面臨的風險最大，因為AI可以高效率地執行他們當前的職能。 在未來，金融人才比較的是創意和溝通能力(包括跟AI) ，而不再是現在受重視的執行力。

筆者強烈建議大家嘗試一下不同的 AI 工具， 下面是筆者通過Bing Chatbot 寫的一篇文章，看看大家能否分辨出文風和內容的分別，是否更喜歡筆者「人性化」的風格。

筆者輸入：寫一篇關於「人類應該如何為AI的發展做準備」的800字文章。

引言：

人工智慧(AI)，是指由電腦或機器，類比人類智慧的過程和結果。隨著科技的進步和資料的增加，人工智慧的發展呈現出爆炸式的增長，涉及到各個領域和行業，如教育、醫療、軍事、娛樂等。人工智慧不僅為人類帶來了便利和效率，也為人類帶來了挑戰和威脅，如就業、安全、道德等。面對人工智慧的必然崛起，我們應該做哪些準備？本文將從三個方面探討這個問題，分別是人類的素質和能力、人工智慧的法律和倫理、人機的關係。

人工智慧的發展，使得許多傳統的工作和職業，面臨著被取代或改變的風險。人工智慧可以執行一些重複性、規則性、邏輯性強的任務，而人類的優勢則在於創造性、跨界性、人文性等方面。因此，人類應該提升自身的素質和能力，以適應人工智慧的競爭和合作。具體來說，人類應該學習創新思維，培養對新事物的好奇心和探索精神，不斷嘗試和創造新的價值和意義。人類也應該學習跨學科知識，拓寬自己的視野和思維，能夠在不同的領域和場景中運用人工智慧的技術和工具。人類還應該學習人文素養，增強自己的情感和道德，能夠理解和尊重不同的文化和價值觀，與人工智慧和諧相處。

人工智慧的發展，也帶來了一些法律和倫理的問題和困惑。人工智慧是否具有主體性和自主性？人工智慧是否應該承擔責任和義務？人工智慧是否會侵犯人類的隱私和權利？人工智慧是否會威脅人類的安全和和平？這些問題都需要人類制定合理的法律和倫理規範，以規範人工智慧的發展和應用。具體來說，人類應該保護人工智慧的權利和責任，給予人工智慧一定的尊重和信任，同時也要求人工智慧遵守一定的規則和原則，防止人工智慧的濫用和危害。人類也應該防範人工智慧的風險和挑戰，建立有效的監督和管理機制，及時發現和解決人工智慧可能引發的問題和衝突，維護人類的利益和尊嚴。

人工智慧的發展，也為人類提供了一些機會和可能。人工智慧可以幫助人類解決一些複雜和困難的問題，提高人類的生活和工作的品質和效率。人工智慧也可以與人類形成一種互補和協同的關係，實現人機的協作和共贏。因此，人類應該建立良好的人機關係，以促進人工智慧的協作和共贏。具體來說，人類應該尊重和信任人工智慧，認識到人工智慧的優勢和價值，同時也要注意人工智慧的不足和局限，避免過度依賴和盲目服從。人類也應該利用人工智慧的優勢，發揮自己的創造力和主動性，與人工智慧共同探索和創新，實現人類的發展和進步。

結論

人工智慧是當今時代的一個重要的話題和趨勢，它對人類社會的影響和挑戰是不可忽視的。本文從三個方面探討了人類應該如何為人工智慧的發展做準備，分別是人類的素質和能力、人工智慧的法律和倫理、人機的關係。我們認為，人類應該積極應對人工智慧的發展，把握人工智慧的機會，防範人工智慧的風險，共同創造美好的未來。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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