AI搶飯碗 三大工作最高危 ChatGPT「教路」人類點應對｜林子傑
最近，AI(人工智能)聊天機器人(例如ChatGPT)、AI繪圖、AI音樂生成器和其他AI工具，引發了不少金融業界人士的多方討論，而最熱門的話題必定是「AI何時會取代我的工作」？
在過去一個月體驗了各種的AI 工具後，筆者覺得AI 可以高效率地執行以下的任務。
1. 數據分析：AI算法可以快速處理海量數據，檢測人類難以發現的模式(pattern)和相關係數(correlation)，並通過機器學習(machine learning) 技術，來構建預測模型。
2. 模式識別 (pattern recognition)：可訓練 AI 算法，來識別金融數據中人類難以檢測的交易策略(trading strategy) ，並可有效地監控市場，來提升現有的風險管理模式。
3. 自動翻譯：AI算法可以通過不同的語言和文字，使世界各地的人衝破語言障礙，作出高效率的交流。
因此，筆者認為，高薪厚職的金融分析師在未來面臨的風險最大，因為AI可以高效率地執行他們當前的職能。 在未來，金融人才比較的是創意和溝通能力(包括跟AI) ，而不再是現在受重視的執行力。
筆者強烈建議大家嘗試一下不同的 AI 工具， 下面是筆者通過Bing Chatbot 寫的一篇文章，看看大家能否分辨出文風和內容的分別，是否更喜歡筆者「人性化」的風格。
筆者輸入：寫一篇關於「人類應該如何為AI的發展做準備」的800字文章。
引言：
人工智慧(AI)，是指由電腦或機器，類比人類智慧的過程和結果。隨著科技的進步和資料的增加，人工智慧的發展呈現出爆炸式的增長，涉及到各個領域和行業，如教育、醫療、軍事、娛樂等。人工智慧不僅為人類帶來了便利和效率，也為人類帶來了挑戰和威脅，如就業、安全、道德等。面對人工智慧的必然崛起，我們應該做哪些準備？本文將從三個方面探討這個問題，分別是人類的素質和能力、人工智慧的法律和倫理、人機的關係。
人工智慧的發展，使得許多傳統的工作和職業，面臨著被取代或改變的風險。人工智慧可以執行一些重複性、規則性、邏輯性強的任務，而人類的優勢則在於創造性、跨界性、人文性等方面。因此，人類應該提升自身的素質和能力，以適應人工智慧的競爭和合作。具體來說，人類應該學習創新思維，培養對新事物的好奇心和探索精神，不斷嘗試和創造新的價值和意義。人類也應該學習跨學科知識，拓寬自己的視野和思維，能夠在不同的領域和場景中運用人工智慧的技術和工具。人類還應該學習人文素養，增強自己的情感和道德，能夠理解和尊重不同的文化和價值觀，與人工智慧和諧相處。
人工智慧的發展，也帶來了一些法律和倫理的問題和困惑。人工智慧是否具有主體性和自主性？人工智慧是否應該承擔責任和義務？人工智慧是否會侵犯人類的隱私和權利？人工智慧是否會威脅人類的安全和和平？這些問題都需要人類制定合理的法律和倫理規範，以規範人工智慧的發展和應用。具體來說，人類應該保護人工智慧的權利和責任，給予人工智慧一定的尊重和信任，同時也要求人工智慧遵守一定的規則和原則，防止人工智慧的濫用和危害。人類也應該防範人工智慧的風險和挑戰，建立有效的監督和管理機制，及時發現和解決人工智慧可能引發的問題和衝突，維護人類的利益和尊嚴。
人工智慧的發展，也為人類提供了一些機會和可能。人工智慧可以幫助人類解決一些複雜和困難的問題，提高人類的生活和工作的品質和效率。人工智慧也可以與人類形成一種互補和協同的關係，實現人機的協作和共贏。因此，人類應該建立良好的人機關係，以促進人工智慧的協作和共贏。具體來說，人類應該尊重和信任人工智慧，認識到人工智慧的優勢和價值，同時也要注意人工智慧的不足和局限，避免過度依賴和盲目服從。人類也應該利用人工智慧的優勢，發揮自己的創造力和主動性，與人工智慧共同探索和創新，實現人類的發展和進步。
結論
人工智慧是當今時代的一個重要的話題和趨勢，它對人類社會的影響和挑戰是不可忽視的。本文從三個方面探討了人類應該如何為人工智慧的發展做準備，分別是人類的素質和能力、人工智慧的法律和倫理、人機的關係。我們認為，人類應該積極應對人工智慧的發展，把握人工智慧的機會，防範人工智慧的風險，共同創造美好的未來。
作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。
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