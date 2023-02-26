華擬對俄軍援惹軒然大波 　全球股市隨時深度調整｜伽羅華

俄羅斯入侵烏克蘭的不義之戰剛好一周年，中國拋出一個表面中立的和平方案，惟即時已受到烏克蘭冷待自不待言，但最尷尬的是連俄羅斯亦不賣帳，和平方案不但沒有為中國帶來政治加分，反而進一步將自己推上與西方陣營決裂的邊緣，近日全球主要股市技術形態岌岌可危，與市場擔心戰雲密佈不無關係。

促成近日美股由強轉弱的因素很多，美國1月份個人消費支出（PCE）物價指數遠高於預期，市場憧憬美聯儲今年加息可能高至6.5厘，推高美國10年期債券收益率再度迫近4厘，導致美股表現非常波動，若然中國決意軍援俄羅斯，針對中國的制裁措施將水銀瀉地，對處於好淡爭持勢態的美股猶如壓垮駱駝最後一根稻草。

全周計，標指累跌2.7%，表現為去年12月初以來最傷的一周，上周五收報3,970，除了200天線大型支持位3,715外，其他均線不是跌穿，就是非常貼近，技術走勢已險象環生，道指跌近3%，連跌四周，納指跌3.3%，過去三周有兩周錄得跌幅，形態都是不妙。

中港股市亦是疲態不露，看來恒指兩萬關已難力保，有機會跌穿20天線19,144點。隨着港匯貼近7.85的弱方，顯示香港流動性再度乾涸，早前港銀剛剛調低港元定存息，極可能需要重新高息吸存，平錢時代已一去不返。

中港股市亦是疲態不露，看來恒指兩萬關已難力保，有機會跌穿20天線19,144點。﹙資料圖片﹚

港股直踩萬九關 港元流動性再度乾涸

儘管中國清零政策退場，但接下來的全面復常計劃缺乏周詳部署，經濟步向正軌的速度非常緩慢，而且內需及投資信心極度不足，盤活內地房地產市場的措施暫時又未見效果，令人民銀行於1月份天量放水，以及提前發出地方債額度的努力再度白費，中國政府要在今年達到超過5%經濟增長目標將極具挑戰性。

德國《明鏡周刊》近日，俄羅斯軍方正與中國無人機制造商冰果智能航空科技談判，由後者為俄國生產神風無人機（kamikaze drone），中國有意軍援俄羅斯一事，被烏國上下、德國總統理舒爾茨、歐盟，以至整個北約陣營嚴厲警告，加上聯合國141個成員國表決要求俄羅斯立即從烏克蘭撤軍，中國若要踰越這條大紅線而軍援俄羅斯，將冒上與整個西方陣營為敵的風險，筆者相信中方不致軍事冒險，看來4月之後國家領導人訪俄之行已出師無名。

由於烏克蘭已表態不接受和平方案，俄國也指方案只屬中方對戰爭的看法，根本未與俄方討論，中方帶著這個不受歡迎的方案訪俄已無實質意義，甚至會令人錯覺中俄要建立所謂軍事同盟，訪俄只會讓中方如履薄冰，稍有不慎隨時付出更沉重的政治代價，除非此行也將烏克蘭納入出訪地之一，作為平衡外交的一部分，但現在看來這機會並不大。

目前中西方關係處於二次大戰以來最關鍵時刻，俄羅斯深陷戰爭泥濘，只要西方重型武器如美國M1艾布蘭及德國豹二坦克陸續抵達烏克蘭戰場，烏克蘭將正式展開反擊戰，就算中方軍援俄國亦難以改變戰局走向，反而促使美方破天荒向烏國軍援F16戰機，以期加快戰事結束。

俄烏戰爭由2022年2月24日俄國入侵烏克蘭開始延綿至今接近一年，未有止息跡象。（Getty Images）

美方再制裁10家實體 長沙天儀再度上榜

為了施壓中方不要軍援俄國，美方上周五升級對華制裁力度。同日，美國副國務卿Wendy Sherman重申，中方軍援俄國等同與俄方成共同交戰國，警告將有後果。

美國商務部修訂《出口管理條例》（EAR），將中國、加拿大、法國、盧森堡、荷蘭及俄羅斯五國10家公司及其子公司（共13個實體）納入制裁名單，即時生效，上述受制裁實體極可能與軍援俄國物資有關，受出口制裁的中國公司包括香港AOOK技術、北京Ti-Tech科學及技術開發、北京昀澤電子科技、和德宇航及中國長沙天儀（Spacety），最後一家長沙天儀似曾相識吧，上次亦出現在熱氣球事件的制裁清單上。

隨着中國與西方關係轉差，中方企業與國際資本市場脫勾態勢將進一步擴大。最近《彭博》引述消息稱，中國財政部等政府機構上月向部分國企提供窗口指導，促請它們與德勤、安永、畢馬威、羅兵咸永道四大行的審核合約到期後不再續簽，以保障中國數據安全，這一舉措將導致大型國企財報缺乏具公信力機構的監察，不利企業取得國際融資，而且首當其衝的是，企業核數保險將立時提價，在內地未建立具公信力的審計制度前，放棄讓四大行核數將得不償失。

拋棄四大會計行 內企隨時與國際資本市場脫勾

與國際金融體系市場局部脫勾，中方必須建立具公信力的審計、資訊披露及信貸評級等專業制度，才能在擺脫西方專業機構的影響下，仍能吸引國際資本參與內企融資，否則這是不切實際的空談。

內地最大評級公司中誠信近月在港設立業務據點，希望在綠色金融領域開展新商機，這顯示內地評級公司也希望在國際ESG評級市場分一杯羹，中誠信走向國際對提升ESG評級的認受性自然是好事，但內地政策對數據安全過份保障，對內企的商業競爭力已構成威脅，間接影響內地評級機構的公信力。

近年ESG成為全球資本市場的寵兒，騰訊、百度及美團因可持續表現被降級，遭ESG基金沽售，反映ESG投資市場愈來愈舉足輕重，不但ESG評級過程涉及大量數據，就算所有評級都離不開敏感數據的處理，內地監管機構經常以保障數據安全而拒絕提供數據進行審核，對企業正常商業運作造成極大障礙，近期內地禁止AI廣泛應用，為內地AI科技與外國競爭設下不必要的關卡，長遠不利內地科技發展。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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