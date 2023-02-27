人民幣反彈斷纜　經濟師料掉頭再跌破「七算」　中港股市沽壓增

人民幣兌美元經過連續三個月的反彈，似乎出現轉向，本月人民幣明顯受壓，兌美元跌至6.97水平，創近兩個月低位。最新資金流數據顯示，中國債市再現外資沽售，金額超過1,000億元人民幣(下同)，經濟師估計，人民幣短期續弱，料兌美元跌破「七算」，增加中港股市沽壓。



人民幣連續三個月升勢斷纜

人民幣自去年11月以來展開明顯反彈，然而近期升勢卻似斷纜。從月線圖看，人民幣在去年11月、12月及1月連續三個月大陽燭反彈，反映市場對中國疫後通關的憧憬。不過，人民幣兌美元一度升破6.7大關後，見行人止步，更在本月掉頭向下。

人民幣自去年11月以來展開明顯反彈，然而近期升勢卻似斷纜。（Getty）

最新人民幣在岸價跌穿6.97兌1美元關口，低見6.973，見兩個月低。離岸價更跌至近6.99兌1美元水平，與「七算」大關僅一步之遙。

綜合市場分析，今輪人民幣兌美元走弱，主要在於三大因素，分別是中美息差擴大、經濟復常步伐及貨幣政策走向等。

市場對美國的加息預期再度升溫，主因美國1月以來公布的多項經濟數據，包括就業、私人消費、通脹的指標，不約而同反映物價下跌的情況不及預期。（Getty）

中美息差擴大至1厘樓上

首先，中美息差擴大重返1厘樓上，不利人民幣。市場對美國的加息預期再度升溫，主因美國1月以來公布的多項經濟數據，包括就業、私人消費、通脹的指標，不約而同反映物價下跌的情況不及預期。

特別是上周剛公布的PCE物價數據，是聯儲局最重視的物價指標。上月美國核心PCE物價指數年率為4.7%，遠超市場預測的4.3%和4.4%。美國加息的預期，令美國國債債息拾級而上。

另一方面，中國國債債息逐步下跌，從資金流看，上月人行資金投放力度顯著增加，春節假期節前一周凈投放超2萬億元人民幣，創下單周凈投放歷史新高。資金充斥市場，因而令中國國債利率下跌。

中美債息「此消彼長」，十年期中國國債利率由上月底的高位約3厘水平，至本月中旬一度跌穿2.9厘，最新報2.93厘。同期美債則在美國加息預期下攀升，由上月底不足3.5厘，急升至近期逼近4厘水平，因而令中美息差擴大至1厘樓上，構成人民幣下滑主因。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指出，內地上月的經濟數據出台後，市場似乎認為經濟復甦不及預期，對人民幣構成下跌壓力。（訪者提供）

出口料「負增長」 企業匯兌需求挫

第二、中國經濟復甦前景，亦是一大因素。人民幣由去年年底開始的反彈趨勢，主要建基於市場對中國重新開放的信心。因而刺激人民幣在上月底一度反彈，人民幣兌美元創半年高位升破6.7水平。不過，現時市場對中國的經濟復甦勢頭看法轉為保守，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指出，內地上月的經濟數據出台後，市場似乎認為經濟復甦不及預期，亦對人民幣構成下跌壓力。

他指出，內地的出口情況續疲弱，按出口量計，估計今年中國出口將現「負增長」。因而，外貿企業所得的美元減少，兌匯人民幣的需求將向下，成人民幣回落另一因素。

兩會或加大谷經濟

中國兩會將於本周末（3月4日、5日）啟幕。恢復經濟動力料成政策主調，市場預期中國有機會加大寬鬆，刺激經濟。吳卓殷指出，未來人行有機會透過略為寬鬆的貨幣政策去谷經濟，不過在歐美等國加息持續的對比下，人民幣的沽壓料會增加。

中國兩會將於本周末（3月4日、5日）啟幕。恢復經濟動力料成政策主調，市場預期中國有機會加大寬鬆。（路透社）

綜合上述因素，吳卓殷預期人民幣兌美元短線繼續走弱，跌穿七算水平機會高。然而，問到會否考驗去年底所創下的7.2、7.3重要低位，他認為機會不高。他解釋指，若人民幣要跌穿去年重要關口，除非市場對美國「終端利率」的預期大幅提高，現時市場主流意見，皆是預期美國「終端利率」在5.25至5.5厘見頂，和一個月前的市場預測差距不至於太大，因此，短線看人民幣跌穿7.2機會不大。

外資上月轉沽逾千億中國債

人民幣走弱對股債市場料有負面影響。先看債市方面，北向資金今年初一度大幅湧入中國市場，不過最新數據卻顯示，債市遭到外資拋售。據中債登和上清所最新數據統計，境外機構在去年12月短暫增持中國銀行間債券後，今年1月重新轉為減持，而且減持規模較去年6月至11月期間顯著擴大。

股份板塊中，對美息上升最敏感的科技股板塊，資金流出的壓力最高。（Reuters）

據統計，1月底外資在銀行間市場持有人民幣債券總額3.2807萬億元，較上月少1,065億元人民幣。按品種劃分，減持的主要是國債，其次是政策性金融債和同業存單。

吳卓殷指出，，在中美利率差距料續擴大，人民幣走弱的趨勢下，資金相信會繼續流出中國股債市場，中港股市因而會面對的沽壓將加大。同時，在美國利率未見頂的預期下，投資者棄股轉入固定收益資產，例如定期存款或者國債的機會較高。股份板塊中，對美息上升最敏感的科技股板塊，資金流出的壓力最高。