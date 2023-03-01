ESG｜華御結社區展示永續農業　學生有機會到日本考察農田

「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，耕種不但辛苦，還面對可持續的問題。有見及此，華御結母公司百農社宣布，特別與學界攜手，聯同三間協辦學校，包括聖公會奉基千禧小學、愛秩序灣官立小學與佛教林金殿紀念小學共同推行價值觀教育之「御享午餐 • 結伴同行」計劃，涵蓋多項具教育意義的活動，包括校園創意思維工作坊、全港小學參與的海報設計比賽，以貫徹支援人們的生活的宗旨，捐出「御結」予基層兒童。而比賽獲勝同學更有機會參與日本遊學團，實地考察農田，了解永續農業，務求讓同學及企業對社會和地球環境作出積極行動。

計劃於2月25日舉行啟動禮。當日邀請到香港聯合國教科文組織協會副會長梁美智作主禮嘉賓，亦有日本國駐香港總領事館、日本貿易振興機構(香港)、日本食品海外推廣中心 (JFOODO)、香港商界及社福界代表，聯同一眾嘉賓出席支持，加上不同性質的學校、逾20間小學校長、副校長、課程主任及老師參與。現場更有超過200名學生和家長踴躍參與。由2月中旬開始，計劃為夥伴學校提供實體校園工作坊，帶領學生了解可持續的糧食系統讓學生思考糧食問題，並引起對永續農業的關注，更希望可以培養學生良好價值觀。

工作坊直接接觸到10間學校的學生，總人數超過6,000人。計劃同時舉辦海報設計比賽，邀全港小學生參與，為社會出一分力。比賽勝出的學生可免費參加日本遊學團，實地到當地農田考察，從而學習對保護地球有責的訊息。