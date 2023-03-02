新世界與華為合作　研AI雲端技術推動房地產科技發展

新世界發展（0017）宣布，與香港華為國際合作，簽署戰略合作備忘錄，將透過華為的人工智能（Artificial Intelligence）、雲端服務、大數據等技術，及新世界在內地及香港的地產行業專長，合作以數碼轉型推動行業的可持續發展，如節能建築、低碳工地等，藉此推展PropTech（房地產科技）至粵港澳大灣區。

據備忘錄內容，華為將運用旗下的5G流動通訊技術、人工智能、雲端服務、虛擬實境（VR）等技術和基礎設施，探討如何應用於地產行業，為新世界打造覆蓋服務、管理及營運的一站式智慧平台；同時透過推動ICT（資訊及通訊科技），在潔淨能源、低碳工地、節能建築等方面應用，推動地產行業的可持續發展。

華為香港企業業務部副部長鄧昭健表示：「華為亦將透過是次合作，在新型基礎設施建設、人工智能及數碼平台、創新標準制定等層面深度合作，提升地產行業迎接ESG挑戰及機遇的信心，共同建設香港成為宜居宜業的智慧城市。」

新世界發展科技及變革總監冼君行指出：「新世界在PropTech發展一直擔任先行者角色，曾全港首創一站式區塊鏈置業平台。今次與華為組成戰略合作伙伴，可結合雙方在行業的豐富資源及技術優勢，促進新一代ICT技術與地產行業深度融合，持續引領PropTech未來發展，協助香港以至粵港澳大灣區建設智慧城市。」