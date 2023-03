中美關係持續惡化,美國商務部宣布,將28個內地企業及個人、以及1家台灣企業加入實體清單。



新列入實體清單內地企業其中包括,去年9月第三度遞交香港上市申請的人工智能(AI)獨角獸「第四範式(4Paradigm Technology Co)」;華大基因旗下BGI Research,及香港華大基因科技服務有限公司(BGI Tech Solutions (Hongkong)Co., Ltd.);浪潮集團(Inspur Group Co., Ltd.);龍芯中科技術(Loongson Technology);青島海洋科學與技術國家實驗室(Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology)。

美商務部指,據具體及可闡明的事實,確定有合理理由相信這些實體已經參與、正在參與或構成重大風險參與,或正在參與違反國家安全或外交政策利益的活動的實體。此次被加進清單的還有巴基斯坦和俄羅斯等國公司。