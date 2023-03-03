內房｜人行：房地產泡沫化勢頭得到遏制　下一步完善審慎管理制度

近年內地政府積極調控內地樓市。人民銀行副行長潘功勝表示，房地產行業快速擴張，價格過快上漲，目前市場泡沫化勢頭得到遏制；下一步將完善房地產金融基礎性制度和宏觀審慎管理制度，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

潘功勝在國新辦新聞發布會上稱，隨着疫情形勢好轉和疫情防控政策的調整，近期市場信心加快恢復，房地產市場的交易活躍性有所上升。去年末，除個別熱點城市外絕大多數城市的首付比的政策下限已經達到全國的底線。

他指出，中國城鎮化仍然處於發展階段，居民家庭改善性住房需求潛力較大，租購併舉的發展模式也有很大發展空間。

他表示，針對房地產市場的調整，央行推出「金融16條」，並會同相關部門從供給和需求兩端發力。目前，從需求端看，到去年12月，新發放的個人住房貸款平均利率較上年末下降約140個基點。除了個別的熱點城市以外，絕大多數城市的首付比例政策下限已經達到全國底線。

他續稱，從供給端看，金融16條和改善優質房企資產負債表計劃，弱化金融機構的過度避險情緒，近一段時期，市場信心加快恢復，房地產市場交易活躍性有所上升，房地產行業尤其是優質房地產企業的融資環境明顯改善。

另外，副行長劉國強表示，隨着宏觀經濟好轉，居民的消費和投資信心都將增強，居民儲蓄將逐步回歸常態，居民投資也將逐步回到正常水平，前期積累的預防性儲蓄有望逐步釋放為實際的消費需求。