前海管理局主辦「深港攜手 共贏未來」前海合作區專場推介會

為深入貫徹落實《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》及中央、省、市工作部署，進一步深化深港合作，建設高水準對外開放門戶樞紐，推動港澳及國際性組織在前海集聚發展，由前海管理局主辦的「深港攜手 共贏未來」2023前海合作區香港商協會專場推介會在香港萬麗酒店舉行。



香港中聯辦副主任何靖出席活動，香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里、前海合作區黨工委副書記梁珂、深圳市前海香港商會首席會長馬鴻銘、香港中華總商會副會長謝湧海分別致辭，香港中華廠商聯合會、香港工商總會等43家香港商協會參加活動。6家深港兩地商協會現場簽訂合作意向書，共同推動粵港澳大灣區商協會交流合作。

陳百里在致辭時表示，將繼續在「一國兩制」框架下發揮香港背靠祖國、聯通世界的優勢，未來在經貿領域加強合作、積極融入國家發展大局。期望未來深化與內地的經貿聯繫、擴展內地市場、擴大對外經貿網路、促進外來投資。

梁珂表示，通關恢復，深港合作將邁向更寬領域、更深層次、更高水準。積極支援香港商協會在前海集聚發展，服務前海產業發展，提升前海國際影響力。希望參會機構積極為深港合作和大灣區建設建言獻策，不斷增強前海與香港發展的關聯度，為香港服務業發展拓展更多新空間。

會上，前海管理局國際合作處詳細介紹了前海開發開放情況和香港商協會在前海的發展機遇。前海作為國家戰略平臺，發展要素齊備、深港合作緊密、法治環境優越、跨境金融便利、產業政策優惠、國際氛圍濃厚，誠邀香港商協會在前海集聚發展。