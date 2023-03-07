海港城母企｜九置全年盈轉虧蝕逾88億　基礎盈利跌5%　派息0.61元

九龍倉置業（1997）公布，截至去年底，全年盈轉虧，蝕88.56億元，2021財年則賺43.91億元，主要原因是公司投資物業重估減值6%，約為148.75億元；若撇除投資物業重估等，基礎淨盈利按年少5%，至61.75億元，派末期息0.61元，全年派息1.31元，與前一年度一樣。

期內，整體收入下跌22%，主要是分階段撤出非核心的發展物業分部所致。營業盈利和基礎淨盈利分別下跌2%及5%，跌幅較為溫和。

期中，主要投資物業海港城，整體收入（包括酒店）增加2%，營業盈利增加7%，當中商場收入持平，營業盈利增加6%，出租率微升至94%；為保障寫字樓出租率，海港城提供更具競爭力的租賃條件，年杪時出租率微升至88%。收入增加3%，營業盈利增加2%。

至於時代廣場方面，在持續困難的市況下，競爭格局變得更具挑戰性，整體收入下跌12%。營業盈利增加1%。

受累利率持續上升，公司借貸成本增加港幣五億元；年利率從上半年度的1.5厘飆升至下半年度的3.5厘。

商場租金處於近期低位

公司指，商場租金處於近期低位，寫字樓租賃收入亦下降。又指，本港放寬社交距離措施後即時對零售業及酒店業產生負面影響，因為本地人迅即轉到海外消費，與此同時餘下未解除的防疫措施繼續令旅客卻步。全年零售銷售微跌 0.8%。

由於品牌期待邊境重開而趁市場租金較為疲軟的時機承租，因此商場租賃活動重拾勢頭。年內海港城迎來過百間新店，進一步加強廣東道上的品牌和行業組合。積極的市場推廣成功帶動人流和消費。為了在旅遊業回暖時佔據更大的市場份額，已計劃開展更多推廣活動。

過去三年嚴重倚賴本地市場的酒店業現正為接待旅客重臨做好準備，但卻面對人手短缺的挑戰；寫字樓方面，由於全球經濟不穩，租賃需求尚未恢復。市場空置率上升及新供應充足亦對租金帶來更大壓力。