鮑威爾「脫稿」強調未決定本月加息幅度　美元自三個月高位回吐

美國聯儲局主席鮑威爾第二日出席國會聽證會，強調尚未就本月加息的規模做出決定，表示：「聯儲未有預設路徑，將以即將出爐的數據做指引」。鮑威爾發言後，美國債息繼續攀升，美元升至三個月高位後則見回吐。

美元指數一度升至105.88，升幅0.2%，創逾3個月新高，其後稍見回落至105.64。對利率反應最敏感的美國兩年期債息突破5厘並連升3日，創近16年新高，高見5.084厘，升7.3個基點。10年期債息一度高見4.011厘，升3.6個基點，尾市持續於4厘爭持。30年期債息高見3.911厘。

聯儲主席鮑威爾在前一日(周二)講話中，表明可能將政策利率上調至高於此前預期的水平，而且如果經濟數據持續強勁，加息的速度或許會提高。不過，在周三他的發言略微脫離了事先準備好的發言稿，補充指出「尚未決定」加快升息步伐。

美聯儲發布了經濟狀況褐皮書，顯示美國整體的經濟活動在2023年初略有增長，勞動力市場狀況依然穩健，但通脹壓力仍然普遍存在。雖然許多地區的物價上漲有所放緩。總體而言，供應鏈緊張的狀況繼續緩解，消費者支出總體保持穩定，汽車銷售情況幾乎沒有變化，但庫存水平繼續改善。