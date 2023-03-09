太古全年多賺25%　太古A末期息派1.85元

太古A（0019）及太古B（0087）公布2022年全年業績。截至去年12月底止，全年純利錄得41.95億元，按年增長25%；惟經常性基本溢利錄38億元，按年跌22%。



太古A每股基本盈利3.18元，末期息每股派1.85元，全年派3元，按年增15%。太古B每股基本盈利0.64元，全年派息每股0.6元。



期內，地產部門業務受累於香港辦公樓市場疲弱，防疫措施尤其對酒店業務帶來衝擊，然而太古地產於去年仍有穩健的表現，應佔基本溢利達86.57億元，按年跌8.7%。集團應佔太古地產的經常性基本溢利為58.44億元，主要受惠於物業買賣所得溢利增加，反映香港EIGHT STAR STREET 住宅項目及越南 The River 住宅項目錄得溢利。

不過，年內來自物業投資的經常性基本溢利下降，這主要反映來自香港的辦公樓租金收入下跌及中國內地零售物業租金收入減少。酒店業務的業績繼續反映營運環境充滿挑戰。

飲料部門業務方面，由於大中華區實施防疫措施，加上成本壓力，令太古可口可樂年內表現受到不利影響，然而美國業務的強勁表現將大部分不利影響抵銷。太古可口可樂全年溢利錄得23.92億元，按年跌6%。

航空部門方面，國泰航空集團去年錄得虧損65.48億元，虧損的增幅反映來自聯屬公司的業績大幅轉弱。國泰航空及其附屬公司的業績有所改善。航空公司於上半年（在防疫措施開始放寬前）業績疲弱，但下半年大幅改善，不僅產生現金淨額，還錄得溢利。聯屬公司的業績受到防疫措施的不利影響，該等業績大部分為延遲三個月結算。

2023年前景樂觀 中港通關對航空業務正面

展望2023年，太古管理層對今年業務前景保持樂觀，香港和中國內地已停止實施防疫措施，中港已全面通關，均為集團業務帶來重大的正面影響，尤以航空業務為甚。

太古地產方面，集團預計中國內地的零售物業投資收入將大幅回升，酒店業務亦將強勁復甦。香港的辦公樓市場預計仍然疲弱。

太古可口可樂方面，隨著防疫措施結束，中國內地的銷量預計將會增加。預計商品價格將低於2022年達到的高峰水平。於柬埔寨及越南新收購的裝瓶業務，將帶來溢利貢獻。

國泰航空現正處於積極重建階段，將香港與大灣區、中國內地及全世界重新聯繫起來。相信國泰航空會對改善集團2023年整體業績作出最大的貢獻。

2022年，集團於醫療保健方面的投資大受疫情影響，但情況於年底前有所改善。太古稱，在這項投資領域上繼續學習並對其抱有信心。2023年，太古將繼續在中國內地及東南亞尋求機遇。至於通脹及地緣政治局勢緊張儘管帶來不確定性，但前景仍是足以令人樂觀。