港鐵稱商場人流回升　大圍及黃竹坑站上蓋商場年內開業

港鐵（0066）行政總裁金澤培表示，去年本地物業租賃等業務受到第五波疫情拖累，隨著社會逐步復常，今年2月跨境鐵路服務及高鐵（香港段）每日平均載客量已重回疫情前約5成，機場快線乘客量於去年底亦開始回升，本地客流量更重回疫情前約9成。



公司又指，儘管現有的票價調整機制客觀、透明，但票務收入在過去三年受疫情影響而大減，目前正就票價調整機制進行檢討，預計今年上半年可以完成檢討。

金準培預料可於今年上半年完成對票價調整機制的檢討。（黃寶瑩攝）

本地物業發展方面，於大圍站上蓋的 「The Wai圍方」及黄竹坑站上蓋的 「THE SOUTHSIDE」兩個新商場，港鐵公司預計會於今年開業。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝預料，小蠔灣項目將會提供約2萬個公私營單位，視乎市場情況，於未來12個月左右，預期會為小蠔灣項目第一期及第二期，以及東涌東站第一期的發展項目進行招標，3個住宅項目將提供4,500個單位。

鄧智輝表示未來會為3個住宅項目進行招標（黃寶瑩攝）

三住宅項目料將提供4500個單位

在未來十年，港鐵稱會投資超過1,000億元，推動新鐵路項目及小蠔灣項目。東涌綫延纖、東鐵綫古洞站、小蠔灣站及屯門南延綫項目料於今年動工。

此外，鄧智輝指，港鐵3月份載客量持續上升，商場人流顯著增多，商場出租率達到100%，對未來市道感審慎樂觀。

港鐵去年經常性業務利潤按年大跌91.3%，惟得益於物業發展利潤增12.2%，全年純利微增2.9%至98億元。