太興盈警　料去年轉蝕最多5000萬元

太興（6811）盈警預料截至去年底止，全年轉蝕介乎4,000至5,000萬元。在2021年公司錄得股東應佔溢利1億元。



翻查資料，太興在截至去年6月底止的上半年，股東應佔虧損5,248.5萬元，2021年同期則賺3,344.1萬元。

公司指出去年虧損與香港爆發第五波疫情，政府從1月下旬至4月中旬實施晚市堂限制﹑推行更嚴格的社交距離政策及內地食客數目減少，對營運及業務帶來負面影響。部份餐廳因應疫情需暫時停業，以及疫弱的市場消費氣氛，均導致收益下降。

公司又指出於內地疫情肆虐，部份地區如深圳﹑廣州﹑上海及北京等地政府機構實施一連串抑止疫情爆發措施，包括封城﹑閉環式管理﹑旅遊限制及堂食限制，因此對公司於當地餐廳運作及表現造成不利影響。然而該等餐廳仍產生一定固定經營成本，如租賃開支及僱員薪酬。

公司在年內已就物業﹑廠房及設備，以及使用權資產減值作出撥備。

致力控制成本

公司指出有密切監察市場情況，不時調整其業務策略，並實施多項建設性成本控制措施，以維持業務穩定，有關措施包括但不限於在選擇新店位置時採取更謹慎方式、與業主及供應商就最優惠的合約條款磋商、合理控制食物成本及優化組織架構。此外，亦透過不斷加強多品牌形象、提高產品供應及大力發展外賣外送業務，致力提升競爭優勢。