「古惑兔」一語成讖　從三件事盡見環球資金困局｜鄭昆侖

環球資金持續收緊，再加上中國當局近日設定的2023年GDP增長目標5%低於預期，令港股環境趨向波動。恒生指數已由1月20日的22044點水平回落至最新的19319水平。今年1月22日，筆者當時指出今個兔年大概是一隻「古惑兔」，似乎開始應驗。

2022年第4季Crypto交易平台FTX爆煲的後遺症正在浮現。在美國方面，Crypto友好銀行Silvergate Bank近期因為FTX以及Crypto相關的問題已出現倒閉。其母企Silvergate Capital的股價亦由2021年11月的200美元水平，挫至最近的2.5美元。Silvergate Bank事件亦影響到一些專注於Tech Startup等Venture Capital的流動性。Silicon Valley Bank（矽谷銀行）在3月10日也宣佈破產，隨即被監管當局接管。

圖為2023年3月10日美國三藩市一個矽谷銀行（SVB）的標誌出現在玻璃上。（Reuters）

矽銀爆煲或影響本地私募基金

Silvergate Bank事件的源頭包括Cryptocurrencies價格大跌以及FTX破產，導致Silvergate Bank的流動性出現大問題。至於矽谷銀行的客戶包括集中於科技相關的私募基金（Private Equity Fund）。不少相關的資產未必有盈利基礎，而且今時今日想找買家也未必容易。換句說話，「一旦冇水」就出事了。

包括不少本地的家族辦公室（Family Offices）、富二或富三代在內，很多人在2020年以及2021年大量投資Tech Startup的VC項目、科技相關的Private Equity項目、Crypto 、以及NFT。換句說話，上述情況也有可能或多或少影響到本港的資產情況。

京東集團近期推出的「百億元人民幣補貼」或損害利潤率，因此2023年盈利前景不明朗。（資料圖片）

京東情況預視內地消費力復甦需時

內地三大電商之一的京東（9618），近日錄得優於預期的2022年第4季盈利。然而，由於近期推出的「百億元人民幣補貼」或損害利潤率，因此2023年盈利前景不明朗。京東的商業模式是在顧客以及供應商之間賺差價，因此一旦自行支付補貼，盈利水平的可預見度亦會下降。

自從1月20日起計，京東的股價已由238.8港元回落至158.7港元水平，累計跌幅達33%。大中華區的消費力復甦速度有可能不似預期，亦導致京東等內地電商平台發動「減價戰」。

1月20日至今，周大福的股價已由17.06港元回落至13.72港元水平。

友邦周大福領展 暗示「旺丁不旺財」局面

另外，近期發佈業績的友邦（1299）以及涉「老臣子」請辭的周大福（1929），股價走勢亦不太理想。這兩隻股票屬於「通關復常」的概念股。理論上，2022年12月或之前的業績或營運數字應該與2023年的狀況無關。然而，股票市場的看法似乎並不是毫無保留地樂觀。

1月20日至今，周大福的股價已由17.06港元回落至13.72港元水平。市場對於通關復常的想法有所保留。首先，內地的房地產市場的弱勢已經「削弱了」民間的購買力。不少人的房貨債務涉很長的年期，而且不少沿海城市的出口業工作機會正在減少。因此，與其大量作出消費，倒不如儲多個錢「預備還息還債」吧。

儘管上年11月至12月本港股市正在反映通關復常的樂觀預期，但是領展（0823）就是在今年2月份公佈188億港元的供股集資計劃。近日領展的市價已挫至47.5港元的水平。

領展的供股事件在說明，即使內地已解除了防疫措施，但是在區內要尋求願意(或有能力)支付5至10億港元現金的買家已經不容易了。領展在2022年年初計劃出售赤柱廣場，當時估值約為14億港元。同年7月份公佈暫停出售之後，管理層在年底宣佈不排除以出售物業的部份權益的方式進行集資。只不過，是次供股也在暗示尋找買家，即使在通關後的時代也有很大的難度。

對於這個「旺丁不旺財」的世代，有人選擇了人人都要用的電訊現金牛資產。至於海外，由於全球多地的地緣政局風險正在升溫，亦有人下注國防工業股份。包括中國在內，自從2022年起不少國家的國防開支亦不斷在上升當中。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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