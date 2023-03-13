瑞銀汪濤料今年信貸增速保持約10%　可望支撐經濟復蘇

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表最新中國經濟評論。2月中國信貸增速再次強於市場預期，主要由企業中長期貸款提升、消費貸和房貸小幅改善、以及政府債券發行走強推動。兩會政府工作報告小幅提高一般公共預算赤字率和地方政府專項債新增限額，並保持貨幣信貸政策溫和積極的支持基調，從而支持經濟復蘇。朝前看，房地產相關信貸需求或將逐步企穩，同時隨著消費反彈，消費信貸可能也將有所恢復。



儘管如此，由於金融產品投資回報下降、新增貸款利率（包括房貸）遠低於存量房貸利率，居民提前償還房貸的壓力仍存。另一方面，整體製造業和基建相關信貸需求增速可能較2022年有所放緩。預計2023年信貸增速可能保持10%左右的穩健增長；如果政策支持力度強於預期，信貸增速也可能會升至11%甚至更高。



此外，考慮到2023年初新增信貸大幅高於預期和去年同期，未來幾個月監管層可能會對信貸增長的節奏有所調控，從而實現對實體經濟的可持續信貸支持。

中國官方公布2月新增人民幣貸款1.81萬億，高於市場預期（彭博調查均值為1.49萬億），按年多增5800億元，主要由企業中長期貸款和短期住戶貸款推動。汪濤認為，企業中長期貸款持續按年多增，呼應了監管部門要求銀行信貸「應放盡放」（包括房地產開發商融資），以及政策性銀行對基建項目持續提供信貸支持。短期住戶貸款反彈可能由於隨著經濟迅速重啟，消費貸和/或經營貸有所提升推動，也可能由於一些居民通過舉借短期貸款提前償還部分房貸（前者利率顯著低於後者）。

另一方面，新增中長期住戶貸款（主要是房貸）較去年也有所上升（新增860億元、按年多增1320億元），為2021年底以來首次按年多增，這呼應了近期30個大中城市房地產銷售有所反彈的趨勢。

2月新增社會融資規模3.16萬億，大幅強於預期（彭博調查均值為2.2萬億），且較去年同期多增1.9萬億元。新增社融超預期主要是因為社融口徑下的人民幣貸款大幅走強（新增1.82萬億，按年多增9120億元）。

另一方面，企業債淨發行量（新增3640億元，按年多增30億元）和政府債券淨發行量均基本符合的預期。其中，政府債券淨發行量上升至8140億元（按年多增5420億元），表明地方政府債券發行繼續靠前發力。新增影子信貸小幅下降80億元，不過大幅好於去年同期（按年少減4970億元）。

社融增速反彈至9.9%

2月官方社融和調整後社融（剔除股票融資）按年增速均上升0.5-0.6個百分點至9.9%。2月新增信貸流量上升至26%（佔GDP 比重，3個月移動平均）。估算的信貸脈衝由負轉正，從1月的-1.4%回升至+0.7%（佔GDP比重）。1-2月合計新增銀行貸款較去年同期上升1.5萬億，主要由中長期企業貸款和短期企業及住戶貸款推動，疊加政府債券發行量按年多增，從而帶動1-2月新增社融持續超預期（按年多增1.75萬億）。