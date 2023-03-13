比亞迪與英國Octopus EV合作　促進英國綠色建設

比亞迪（01211）（BYDDY.US）今日與英國電動汽車公司Octopus Electric Vehicles（以下簡稱Octopus EV）達成合作，Octopus EV未來3年內將向比亞迪購買5000輛電動車用於服務英國市場，雙方攜手共促英國綠色交通建設。



Octopus EV購買的首款車型包括近期在英國首秀發售的BYD ATTO 3。作為一款將現代美學與創新智能技術相結合的運動型純電SUV，BYD ATTO 3吸引了大批的企業和個人客戶。

比亞迪國際合作事業部兼歐洲汽車銷售事業部總經理舒酉星表示，很高興比亞迪能夠把最新的產品和領先的技術帶給英國消費者，未來將持續深化與英國當地夥伴的合作，踐行綠色電動出行，促進可持續發展。

Octopus EV的首席商務官Oliver Boots表示﹕「比亞迪為我們提供了一系列擁有行業前沿技術且具有駕駛樂趣的車型。我們期待BYD ATTO 3為英國消費者提供五星級駕乘體驗，助力英國實現零排放交通的目標。」

英國綠色能源集團Octopus Energy Group是歐洲最大的可再生能源投資者之一，專注於開發綠色能源，減少對化石燃料的依賴。該公司於2018年成立了Octopus EV電動汽車公司，提供電動車租賃、充電樁安裝、以及通過其母公司的電動車特殊優惠電價等一站式服務，致力於為消費者提供全方位的電動車體驗。