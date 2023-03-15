調查｜41%受訪者稱1000萬元為財富自由門檻　靠儲蓄要111年才實現

個個都話想實現財富自由，又真係個個都可以達到財富自由？有調查發現，有41%受訪者以1,000萬元為財富自由門檻。當對有關受訪者再作分析，指出若每月平均收入中位數介乎2至3萬元，每月儲蓄金額佔20至40%計算，要達到此門檻或須111年。



富途證券在2月初於富途牛牛平台進行問卷調查，搜集2,000名受訪者背景﹑投資目標﹑偏好及行為等數據並進行分析，以觀察香港投資者的理財目標與投資行為的關聯。該行發現有41%受訪者認為，財富自由的門檻為1,000萬元，選擇5,000萬元的受訪者佔27%，14%受訪者認為擁有500萬元便為財富自由的門檻。

富途再對選擇以1,000萬元為財富自由門檻的受訪者進行分析，指出28%的受訪者收入介乎2至3萬元，每月儲蓄佔其收入介乎20至40%。該行指出若以收入中位數2.5萬元，儲蓄佔比30%推算，如要達到財富自由門檻便需要儲蓄111年。

27%受訪者指投資目標為致富

富途亦指出若是選擇以1億元為財富自由的受訪者，會將20至40%收入用作投資，反而以1,000萬元為財富自由的受訪者，投資佔其收入比重介乎10至20%。

報告又指出，就有關投資者的投資目標，27%受訪者選擇致富﹑選擇退休為目標佔比為21%，另有18%受訪者指出，投資者的目標是為了買樓。