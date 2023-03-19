美國貨幣政策進入拐點　今年美息或見頂但難回落｜伽羅華

過去一周，美國區域性銀行一間接一間出事，瑞信遭大股東拒注資股價暴跌，國際銀行股表現動盪，投資者擔心今輪金融危機會重蹈2008年雷曼時刻，讓美聯儲本周三（22）的議息結果，以及主席鮑威爾短短數分鐘的政策講話，都較往常的重要得多，究竟緊縮的貨幣政策將點到即止，還是以壓通脹為首要任務？

雖然上周憧憬美聯儲會向市場低頭，本周有可能暫停加息，全周計道指僅跌0.2%，納指和標指更分別升4.4%及1.4%，但反映投資者恐慌情緒的VIX波動指數仍徘徊高位，周五收於25.51高位，大家擔心金融風暴重演，為了盡快消除投資者的擔憂，市場預期美聯儲只會加息25點子或暫停加息，半厘加幅應不在美聯儲考慮之列。

根據路透社最新調查結果， 過去一周加息預測搖擺不定，82位受訪經濟學家有76人預測加息25點子。面對銀行業危機惡化及瑞信股價暴挫，加息25點子可能是保留美聯儲的顏面與挽回市場信心的最佳折衷方案。

加息25點子成大概率事件 免美聯儲顏面掃地

反而，美國貨幣政策的長遠走向才是關鍵，今輪銀行爆煲某程度是美聯儲自導自演，如今該局已果斷處理不讓危機惡化，暫時應不會如金融海嘯般嚴峻，今年美息有可能見頂，但不代表回落，面對中俄與西方陣營陷入冷戰，將通脹壓低至2%目標是不可能的事，所以未來兩三年美息4厘以上應該是常態。

與美聯儲前主席沃爾克（Paul Volcker）於上世紀70年代重手加息壓通脹的情況不同，沃爾克於79年接任，通脹已屆11%高位，且保持上升勢態，迫使他加息至20厘以上壓低通脹。然而，美國疫後經濟雖有適度復甦，但步履未穩，歐洲經濟更受俄烏戰事重擊，而美國通脹正在回落，2月份通脹錄6%，核心CPI報5.5%。

相比之下，歐洲通脹較美國的糟糕，歐元區2月份通脹報8.5%，歐央行上周加息半厘至3厘，但落後於美息介乎4.25至4.5厘區間，面對近日銀行業危機，行長拉加德稱行業情況較2008年穩健，但正密切關注市場緊張情緒，她說暫無法確定利率路徑，言下之意是要看美聯儲的政策走向。

第一共和銀行：A First Republic Bank branch is pictured in Midtown Manhattan in New York City, New York, U.S., March 13, 2023. （Reuters）

自矽銀倒閉，迄今已有三家區域性銀行爆煲，矽銀與Signature Bank的無投保存款獲得政府擔保，但似乎未能安撫投資者負面情緒。第三家出事的是第一共和銀行，其資產規模達2,130億美元，儘管該行已獲摩通為首的11家大行注資300億美元，另美聯儲提供400億美元緊急貸款工具，希望能暫解燃眉之急，但令人不安的是，700億美元對紓緩第一共和銀行的流動性似乎仍然不夠，若然美國區域性銀行的流動性問題遠較監管機構的認識更為惡劣，美國銀行體系風險有可能外溢至全球，股市也會因此受到拖累。

瑞信危機不美國區銀嚴峻 要留意第一共和能否止血

矽銀已直接停牌退市，為取得緊急信貸，Signature Bank也放棄加密貨幣業務作為先決條件，第一共和銀行則宣布暫停派息以保留資本，銀行倒閉，股東自然血本無歸，就算增資擴股增加流動性，需要發行新股稀釋老股，對銀行股價都有不利影響。

上周瑞士第二大銀行瑞信爆雷似乎更受資本市場關注，泛歐斯托克600指數上周五收跌1.21%，全周跌幅至3.9%，為2022年9月以來的最差表現，銀行板塊首當其衝，以2.6%跌幅領跌，其次是金融服務業，下跌2.1%。

然而，瑞信爆雷並不及美國區域性銀行危機來得嚴峻，瑞信已獲瑞士央行授與高達500億瑞郎（540億美元）的備用信貸，瑞士截至2月外儲達7,706億瑞郎，有足夠餘裕為這家銀行買時間尋找白武士。

除了主角瑞信外，滙控在今次銀行危機中也被推上風口浪尖。事緣滙控以1英鎊收購矽銀於英國業務，並即時向該分行業務注資20億英鎊，遭市場大手拋售，周五倫敦滙控及滙控ADR均跌穿52港元，反映投資者以腳投票的決斷。

滙控以1英鎊收購矽銀於英國業務，惟市場反應負面。（Getty）

滙控注資SVB英國 勾起收購Household切膚之痛

滙控股東一向對獅子銀行愛之深，但恨之也切，要理解今次市場為何沽滙控如此狠？這裏要說一說當年滙控錯買美國零售銀行Household的慘痛教訓。

眾所周知，涉足美國業務需要非常嚴格的盡職審查，美國對投資者的權益保障很多時矯枉過正，Household管理層於被指發表不負責任的言論，導致股價上升後急挫，2002年8月遭美國小股東入稟索償，滙控於2003年收購Household，結果上手的索償要滙控找數，最初法院判賠24.6億美元，後上訴得直賠15.75億美元，這筆蘇州屎的訴訟於2016年正式告一段落。

過去多年Household對滙控貢獻可謂乏善可陳，2021年滙控宣布退出美國零售銀行業務，只保留環球財富管理，並要為這安排的稅前成本1億美元入帳，正式離開美國零售銀行業的傷心地，去年底亦出售加拿大銀行業務。

滙控辛苦剝離北美業務，並在出售加國業務難得賺到稅前利潤57億美元，在剛過去業績會上，該行亦提到或派特別息0.21美仙，派息規模達8.4億美元，加上來季可能宣布回購10億美元計劃，今次突然向SVB注資20億英鎊，意味特別息與回購計劃或已泡湯，還未計SVB英國業務會否像Household暗藏風險，摩通發報告便說到要點，它指這項收購是幫英國政府一把的國民服務，與滙控業務毫無互補增益，難怪滙控股東成驚弓之鳥，除非管理層作出安撫，短期內滙控有可能跌穿50元的支持位，但屆時大家或可以短炒博反彈。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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