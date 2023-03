美國貨幣政策進入拐點　今年美息或見頂但難回落｜伽羅華

過去一周,美國區域性銀行一間接一間出事,瑞信遭大股東拒注資股價暴跌,國際銀行股表現動盪,投資者擔心今輪金融危機會重蹈2008年雷曼時刻,讓美聯儲本周三(22)的議息結果,以及主席鮑威爾短短數分鐘的政策講話,都較往常的重要得多,究竟緊縮的貨幣政策將點到即止,還是以壓通脹為首要任務?

雖然上周憧憬美聯儲會向市場低頭,本周有可能暫停加息,全周計道指僅跌0.2%,納指和標指更分別升4.4%及1.4%,但反映投資者恐慌情緒的VIX波動指數仍徘徊高位,周五收於25.51高位,大家擔心金融風暴重演,為了盡快消除投資者的擔憂,市場預期美聯儲只會加息25點子或暫停加息,半厘加幅應不在美聯儲考慮之列。

根據路透社最新調查結果, 過去一周加息預測搖擺不定,82位受訪經濟學家有76人預測加息25點子。面對銀行業危機惡化及瑞信股價暴挫,加息25點子可能是保留美聯儲的顏面與挽回市場信心的最佳折衷方案。

反而,美國貨幣政策的長遠走向才是關鍵,今輪銀行爆煲某程度是美聯儲自導自演,如今該局已果斷處理不讓危機惡化,暫時應不會如金融海嘯般嚴峻,今年美息有可能見頂,但不代表回落,面對中俄與西方陣營陷入冷戰,將通脹壓低至2%目標是不可能的事,所以未來兩三年美息4厘以上應該是常態。

與美聯儲前主席沃爾克(Paul Volcker)於上世紀70年代重手加息壓通脹的情況不同,沃爾克於79年接任,通脹已屆11%高位,且保持上升勢態,迫使他加息至20厘以上壓低通脹。然而,美國疫後經濟雖有適度復甦,但步履未穩,歐洲經濟更受俄烏戰事重擊,而美國通脹正在回落,2月份通脹錄6%,核心CPI報5.5%。

相比之下,歐洲通脹較美國的糟糕,歐元區2月份通脹報8.5%,歐央行上周加息半厘至3厘,但落後於美息介乎4.25至4.5厘區間,面對近日銀行業危機,行長拉加德稱行業情況較2008年穩健,但正密切關注市場緊張情緒,她說暫無法確定利率路徑,言下之意是要看美聯儲的政策走向。

第一共和銀行:A First Republic Bank branch is pictured in Midtown Manhattan in New York City, New York, U.S., March 13, 2023. (Reuters)