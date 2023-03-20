內房｜內地官媒發評論文章﹕樓市局部復蘇　不意味全面回暖

內地官方媒體《證券日報》發表評論文章，指出目前樓市總體趨穩，但結構特徵明顯。「一房難求」與「鮮有問津」的樓盤同現，局部復蘇不意味全面回暖。「房住不炒」理念已深入人心，樓價單邊上揚時代已結束，行業增速明顯放緩，買家日趨理性。



文章指出多地樓盤提價，背後邏輯是基於樓市復蘇，但不意味樓市已進入全面上行通道。部份核心一﹑二線城市樓市交易活躍度提升，主要是樓按利率下調﹑降低首期等政策持續得到優化，彼時釋放的利好訊號正逐漸傳導至市場端，轉化為此時的實務成交量。尚有一個現象值得長期關注，多數三﹑四線城市樓市買家觀望情緒仍較強烈，當地市場仍未走出「橫盤」階段。

文章指出在當前淡市中出現「旺銷」現象，發展商一味盲目跟風加價並非解困良藥，亦非發展的長久之計。相反急迫加價可能會錯失最優化窗口期，讓企業現金回流能力再度受挫，陷入被動。此時發展商要更應冷靜應對，甚至需警惕踏錯銷售節點而可能引發的反噬之痛。

文章指出發展商要深刻認識「穩地價﹑穩房價﹑穩預期」仍然主要基調，應以回籠資金為第一要務。搶收回流的資金，無論是用於建立自身穩健發展的財務「防火牆」，還是抓住時機實現資產換倉去投更好的項目，實現良性循環及「彎道超車」，皆應著力於探索新商業模式，促進樓市平穩發展。