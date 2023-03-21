K11 MUSEA再辦「Art Karnival」 City As Studio正式開幕
K11 MUSEA 周日 (19日) 舉辦派對，慶祝塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」正式開幕，同時標致香港藝術周揭開序幕。作為本年K11 MUSEA年度旗艦活動Art Karnival 的重點項目，「City As Studio」展示了跨時代、風格和地域的塗鴉和街頭藝術之廣度和深度，讓藝術界一同致敬。
慶祝晚宴和派對由K11集團創辦人兼主席鄭志剛及「City As Studio」策展人 Jeffrey Deitch 主持。嘉賓包括一眾藝術界代表人物，包括藝術家 AIKO、Beeple、Katharina Grosse 及 Lee Quiñones；卡塔爾博物館主席兼總監H.E. Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani；新國家美術館館長 Klaus Biesenbach；LumaFoundation 創辦人及總監 Maja Hoffmann；Guggenheim Abu Dhabi 策展事務總監 Alexandra Munroe；畢加索國家博物館館長Cécile Debray；Pinault Collection 高級策展人 Caroline Bourgeois；及知名收藏家如AKR Corporindo總裁Haryanto Adikoesoemo 及紅杉中國創始及管理合夥人沈南鵬。
在晚宴和派對開始前，嘉賓在鄭志剛帶領下參觀了展覽的特別預覽。
另外，K11 集團年度藝術成事 K11 MUSEA Art Karnival，將於3月20日至5月14日期間舉行，於K11 MUSEA內展出超過160件世界級藝術品，讓公眾免費參觀。
除了「City As Studio」外，亦有街頭藝術巨匠 Jean-Michel Basquiat、Keith Haring、FUTURA，以及明日之星 KAWS 及 AIKO 等逾30位國際知名藝術家，共超過100件藝術傑作讓公眾參觀，同時向街頭文化致敬。
今年亦是 Art Karnival 連續第二年進軍內地，將與上海﹑廣州及瀋陽等六個內地城市的 K11 合作，同步舉辦 Art Karnival。