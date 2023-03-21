K11 MUSEA再辦「Art Karnival」　City As Studio正式開幕

K11 MUSEA 周日 (19日) 舉辦派對，慶祝塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」正式開幕，同時標致香港藝術周揭開序幕。作為本年K11 MUSEA年度旗艦活動Art Karnival 的重點項目，「City As Studio」展示了跨時代、風格和地域的塗鴉和街頭藝術之廣度和深度，讓藝術界一同致敬。

慶祝晚宴和派對由K11集團創辦人兼主席鄭志剛及「City As Studio」策展人 Jeffrey Deitch 主持。嘉賓包括一眾藝術界代表人物，包括藝術家 AIKO、Beeple、Katharina Grosse 及 Lee Quiñones；卡塔爾博物館主席兼總監H.E. Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani；新國家美術館館長 Klaus Biesenbach；LumaFoundation 創辦人及總監 Maja Hoffmann；Guggenheim Abu Dhabi 策展事務總監 Alexandra Munroe；畢加索國家博物館館長Cécile Debray；Pinault Collection 高級策展人 Caroline Bourgeois；及知名收藏家如AKR Corporindo總裁Haryanto Adikoesoemo 及紅杉中國創始及管理合夥人沈南鵬。

在晚宴和派對開始前，嘉賓在鄭志剛帶領下參觀了展覽的特別預覽。

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另外，K11 集團年度藝術成事 K11 MUSEA Art Karnival，將於3月20日至5月14日期間舉行，於K11 MUSEA內展出超過160件世界級藝術品，讓公眾免費參觀。

除了「City As Studio」外，亦有街頭藝術巨匠 Jean-Michel Basquiat、Keith Haring、FUTURA，以及明日之星 KAWS 及 AIKO 等逾30位國際知名藝術家，共超過100件藝術傑作讓公眾參觀，同時向街頭文化致敬。

今年亦是 Art Karnival 連續第二年進軍內地，將與上海﹑廣州及瀋陽等六個內地城市的 K11 合作，同步舉辦 Art Karnival。