安踏去年純利跌1.7%　派末期息72港仙

安踏（2020）公佈去年業績，期內純利按年下跌1.7%至75.9億元（人民幣，下同），撇除合營公司業績的純利則減少3.1%至75.62億元；派末期息72港仙，2021年同期派68港仙。



期內，營業額增加8.8%至536.51億元，當中安踏品牌收益增加15.5%至277.23億元，FILA收益則跌1.4%。

毛利方面，安踏品牌毛利增加18.7%至148.72億元，FILA則下跌7.2%至142.83億元。毛利率60.2%，按年下跌1.4個百分點。平均存貨周轉日數增加11日至138日。

截至去年底，安踏體育於內地及海外地區的分店共6,924家，淨增92家分店，於中港澳及新加坡的FILA則共1,984家，內地、香港、澳門的Descente分店則有191家。

集團預計，到今年底，內地和海外的安踏及安踏兒童門店數目將分別為7,100至7,200間及2,800至2,900間，而於內地、香港、澳門和新加坡之FILA門店數目將為1,900至2,000間。內地、香港、澳門DESCENTE門店數目預計將為185至195間，而KOLON SPORT於內地和香港門店數目預計將為175至185間。