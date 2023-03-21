新世界投資港AI初創公司　超像真「數字人」可即時對答交流

研發以人工智能（AI）技術生成數字人的香港初創公司Pantheon Lab表示，已完成新一輪的種子輪融資，投資者包括新世界發展（0016）旗下平台Eureka Nova，是Pantheon Lab成立以來，首度獲發展商注資。

就新一輪融資，Pantheon Lab將利用包括來自新世界的資金，擴大公司規模、技術研究、開發更多數字人及生成式人工智能產品等。新世界同時與Pantheon Lab簽署合作協議，Pantheon Lab會根據新世界的不同項目，就其商業需要，研究以GPT技術（Generative Pre-training生成式預訓練）製作AI數字人作商業應用，協助新世界發展PropTech（房地產科技）。

Pantheon Lab運用生成式人工智能（Generative AI）技術，製作可即時對答交流的AI數字人，而根據合作協議，Pantheon Lab會研究以GPT技術，為新世界發展製作AI數字人，協助PropTech發展。（新世界提供）

新世界發展總經理（科技方案開發及執行）黃振南表示：「今次與Pantheon Lab合作，正是因他們的AI數字人生成技術，已在商業應用層面趨向成熟，料可與集團的物業管理、客戶服務等範疇契合，令集團的PropTech發展更多元化。」

Pantheon Lab創辦人兼行政總裁劉劍鋒表示：「團隊將探索在新世界的各個項目中使用定制的AI數字人，以協助新世界在不同領域的PropTech發展，提高其服務質量和效率，加入可持續發展的元素。

Pantheon Lab於2019年成立，運用超像真人臉合成、表情及動作自動化、語音合成等生成式人工智能（Generative AI）技術，製作可即時對答交流的AI數字人。目前已推出自動生成數字人平台AIDOL Studio、文句自動「秒變」視頻的應用程式AIVO.ai，以及社交媒體廣告自動生成器adsly.ai。