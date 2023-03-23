耶倫對存款保障「改口風」　銀行股挫　對沖基金警告存款加速外流

美國多間銀行接連出現流動性問題，美國財長耶倫日前指出，必要時會保護小銀行，並有可能會大規模保障存戶。不過最新她「收回」言論，澄清華府暫時不考慮擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額度。言論觸發美國銀行股跌幅擴大，對沖基金大鱷警告，銀行存款將加速外流。



耶倫上日出席國會參議院撥款委員會聽證會時，暫無意擴大銀行存款保險範圍，強調聯邦銀行監管機構將致力維持存款安全，讓民眾安心將金錢存放在銀行體系。

美國對沖基金大鱷阿克曼（Bill Ackman）認為，耶倫「收回」為所有存款提供擔保的言論，以及聯儲局加息25個基點後，預計存款將加速從銀行流出。

耶倫表示不考慮擴大存款保障範圍，遭到對沖基金經理批評。（資料圖片）

稱不考慮擴大存保範圍屬巨大錯誤

阿克曼在一篇長推文中表示：「我們已經從對儲戶的隱性支持轉變為耶倫今天的明確聲明，即在利率上調至5%的情況下，不會考慮任何擔保。」又補充稱：「如果存款外流沒有立即加速，我會感到意外。」阿克曼在另一條推文上表示，耶倫關於財政部不考慮擴大存款保險的聲明是一個「巨大的錯誤」。

耶倫言論加劇美國銀行股跌勢，地區銀行指數跌超5%，第一共和銀行大跌15.5%，同業西太平洋合眾銀行跌17%。大銀行中，美國銀行和富國銀行跌3.3%，花旗跌3%，摩根大通跌約2.6%，資管巨頭嘉信理財收跌5.4%。