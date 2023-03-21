聯儲周四停加息？　利率期貨料照加機會超70%　倡向歐央行抄功課

歐美銀行接連出事，瑞士第二大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）有高達160億瑞郎﹙折合約1,353億港元﹚的「CoCo Bond」額外一級資本（AT1）債券淪為廢紙。投資者關注事件會否觸發美國聯儲局本周四（23日）凌晨煞停加息。經濟師認為，聯儲局繼續加息的機會較高，因為政策轉變恐加劇市場對銀行業風波的恐慌。反而，認為鮑威爾較大機會「出口術」，包括是向市場「預告」暫停加息的時間表；以及強調有工具保障銀行機構的資金流動性。



短短不到兩周時間，歐美銀行連環傳出倒閉風波。起點是主打初創投資客戶的美國矽谷銀行及Signature Bank相繼被勒令關閉，動搖民眾對銀行體系的信心。緊接百年老店瑞信，最終在瑞士央行「威逼利誘」下，遭同業瑞銀併購，並觸發高達160億瑞郎﹙折合約1,353億港元﹚的「CoCo Bond」額外一級資本（AT1）債券，面臨完全撇賬。

百年老店瑞信最終在瑞士央行「威逼利誘」下，遭同業瑞銀併購。（路透社）

有意見認為，多間銀行連環出現財務問題，是美國進取加息的副作用。有科技股女股神之稱的方舟投資公司的首席執行官Cathie Wood公開表示：「導致矽谷銀行、Signature Bank破產的罪魁禍首是聯儲的加息政策，而不是加密貨幣。」她認為聯儲的政策是危機的禍首，因風投資金短缺和貨幣市場基金收益率上升，令存款離開了美國銀行體系，引發危機。

Bill Ackman倡本周煞停加息

聯儲局本周四（23日）凌晨將宣布議息結果，投行高盛及野村都傾向相信，聯儲會在本月煞停加息。曾多次沽空港元的對冲基金Pershing Square Capital Management LP創辦人Bill Ackman亦指出，銀行業危機已造成金融環境明顯收緊的效果，聯儲局本周不應加息。

對冲基金Pershing Square Capital Management LP創辦人Bill Ackman指出，銀行業危機已造成金融環境明顯收緊的效果，認為聯儲局本周不應加息。(資料圖片)

他指出，美國接連有三間銀行倒閉，金融系統受到許多重大衝擊，仍不知道這些機構的投資者具體損失。因此，主張聯儲局主席鮑威爾明確表示，停止加息只是暫時性，以便評估最近事件影響，並可表明除非銀行業危機尚未解決，否則打算在下次會議上恢復加息。

高達77%投資者估計維持加息

然而，最新利率期貨市場數據顯示，高達77%的投資者估計，聯儲局本周將再度加息0.25厘，維持上次的加息幅度。若果將時間線拉長，可以從中推敲投資者的取態變化的原因。

估計周四加息0.25厘的投資者，在一周前（3月14日）其實尚未超越70%；不過在本周瑞信遭瑞銀併購等大事連環爆出後，估計加息0.25厘的投資者，反而進一步升至77.5%。表面看來，似乎有點出乎意料。不過，事實上，在此期間投資者不宜忽視了另一大國際央行——歐央行的議息決定。在時間上看，似乎可以解釋為何投資者傾向相信聯儲維持加息。

歐央行即使眼見瑞信這個「計時炸彈」擺在眼前，上周仍然堅持加息0.5厘，做法獲得著名監管機構前高層讚賞。（AP）

歐洲央行早於上周四（16日）宣布議息，比聯儲局早了一周。雖然當時已經曝出瑞信的流動性危機問題，瑞信在上周二（14日）發布的年報中，承認在2021和2022財年的報告存在「重大缺失」（material weaknesses）。當時瑞信最大單一股東、沙特國家銀行主席更在接受傳媒訪問時，表明「絕對不會」再向瑞信注資。不過，歐央行即使眼見瑞信這個「計時炸彈」擺在眼前，仍然堅持加息0.5厘，其實亦做足了「兩手準備」，並獲得著名監管機構高層讚賞。

美國前財長薩默斯讚賞歐央行行長拉加德的做法，成功劃清了貨幣政策與金融穩定擔憂的界限，並建議聯儲局向歐央行「抄功課」。 （Getty）

歐央行「兩手準備」 獲評「A+」做法

歐央行一方面維持加息，表明壓抑通脹的決心，不過，另一方面，亦強調密切注視市場緊張情況，並且為需要時維護物價及金融穩定做好回應的準備。這個「兩手準備」的做法，獲得美國前財長薩默斯的讚賞，稱是「A+」做法。薩默斯解釋指，歐央行行長拉加德成功劃清了貨幣政策與金融穩定擔憂的界限，並建議聯儲局向歐央行「抄功課」，維持原有的0.25厘加息步伐。

吳卓殷：煞停加息市場更恐慌

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時亦認為，聯儲局維持加息0.25厘的機會最高，因為一旦立即放棄加息，會損害聯儲局貨幣政策連貫性，「令市場更擔心美國會有衰退」。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，一旦聯儲立即放棄加息，會損害聯儲局貨幣政策連貫性，「令市場更擔心美國會有衰退」。(資料圖片)

加息步伐上，他預期聯儲局會在今明兩次會議（即是本周及5月份），分別加息0.25厘，將指標利率上調至5.25厘。然後才會停止加息。不過，在會後聲明及鮑威爾發言上，他預期會出現語調上的轉變，以安定市場信心。第一個轉變，估計是向市場「預告」暫停加息的時間表，令市場「有數得計」，對利率走勢有更明確的預測；另一方面，估計聯儲局會表明保障金融穩定性的重要，強調現時已經有充足的措施，保障銀行機構的資金流動性。聯儲局一周前已經宣布「銀行定期融資計劃（BTFP）」，規模250億美元，正正是讓銀行可以用國債作抵押，取得為期最長一年的等額面值（而不是市值）貸款。此舉旨在讓銀行不用再「蝕賣」手頭上的國債，避免SVB事件重演。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，美國通脹仍然高企，因此聯儲有需要繼續加息，料幅度維持在0.25厘。一旦今次停止加息，「反而市場會擔心，是否下次要追加息，一口氣加返0.5厘，加得更快更急」。她認為，聯儲現時已有措施，應對銀行業的流動性風險。相比起停止加息，聯儲局反而有機會調整縮減買債計劃（QT）的進度。