政府﹕2月通脹按年升1.7%　電力、燃氣及水急升近21%

政府公布2月本港消費物價指數（CPI）按年升1.7%，較今年1月的2.4%升幅放緩。剔除所有政府一次性紓困措施影響，綜合消費物價指數按年升1.7%，較今年1月的2.4%升由為低。政府解釋與去年2月基本食品價格上升，導致基數較高。



政府指出必須注意每年首2個月消費物價，一般會受農曆新年時間影響而較為波動。今年首2個月同綜合消費物價指數按年升2.1%，剔除所有政府一次性紓困措施影響，相應升幅亦為2.1%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年2月的3個月平均每月升幅0.2%，而截至今年1月底止的第3個月，平均每月升幅為0.4%。若剔除所有政府一次性紓困措施影響，相應升幅為0.2%及0.4%。

政府指出，在今年2月甲類﹑乙類及丙類消費物價指數按年升幅分別為2.2%﹑1.9%及2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅分別為2.1%﹑1.9%及2%。

煙酒及衣履價格按年升

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升20.7%）、煙酒（上升14.0%）、衣履（上升5.5%）、外出用膳及外賣（上升4.3%）、雜項服務（上升1.8%）、雜項物品（上升0.7%），以及交通（上升0.4%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.1%）、基本食品（下跌0.6%），以及住屋（下跌0.1%）。

料通脹短期內保持溫和

政府發言人表示，將今年首2個月的通脹數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，基本消費物價通脹率維持溫和，儘管由去年12月的2%微升至2.1%。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，通脹總體上可能面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。本地成本壓力或會隨着經濟活動復常而上升。外圍價格壓力在一段時間內應維持顯著，儘管料會隨着主要經濟體通脹回落而略為緩和。政府會繼續留意情況。