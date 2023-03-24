BIS﹕近日事件反映穩健銀行體系重要性　盡快落實巴塞爾III框架

歐美銀行業接連出現問題，國際清算銀行（BIS）指出，從近期事件反映出透過有效治理﹑實施風險管理﹑完整的監管制度及跨境合作的強勁監管，而形成的穩健全球銀行體系，是何等重要。



BIS又指出自2008年金融危機後，巴塞爾III改革協助銀行體系吸收不同的震盪，並且讓銀行可以繼續向家庭及企業貸款。

BIS指出從2011年起，銀行的槓桿比率由3.5%增至6%，同時銀行以為風險基礎的一級普通股權比率由7%提升至13%。同時該行的流動性風險組合亦有增強，其中銀行平均的流動性覆蓋比率（LCR）及穩定資金淨額比率（NSFR），分別為140%及125%。

BIS指出在高通脹風險﹑低增長及地緣政治緊張環境，均為銀行的風險管理帶來挑戰。史無前例的低息環境，導致家庭及企業槓桿增加。為應對通脹，多個央行宣布加息，以致借款人的利率負擔急速增加。加上資產市場的全方位再定價，均對銀行帶來額外風險。因此銀行及監管機構須對前景展望更具警剔性，以確保銀行體系屬穩健。委員會亦會繼續密切關注銀行及市場發展，以及考慮高息環境對金融穩定風險對銀行體系的影響。

BIS亦指出委員會同意就近期事件發展，對監管及條例的影響進行檢點，以期汲取教訓。同時委員會成員一致同意，盡快全面落實巴塞爾III框架，以進一步提升全球銀行體系的穩健性，及為全球活躍的銀行提供一個監管的經營環境。