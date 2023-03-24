金管局與BIS在港舉行研討會　逾百名央行及監管機構等高層參與

金管局今天（24日）與國際結算銀行（BIS）在香港舉辦的金融監管界國際研討會圓滿結束。研討會匯聚了逾100位來自超過25個經濟體系的中央銀行和監管機構的高級官員以及金融機構的高級管理層。



今年是金管局成立30周年，也是BIS亞太辦事處在香港成立25周年。

這場研討會緊接着巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）於3月22日至23日在香港舉行為期兩天的會議。是次BCBS會議是自2020年新冠疫情爆發以來第一次在巴塞爾以外舉行的實體會議，目的是討論最新銀行業監管政策，以協助維持全球金融穩定。

是次研討會也是香港在3月初解除所有社交距離措施和自1月與內地通關後，首次在本地舉辦的大型國際金融監管界研討會。

西班牙銀行行長兼BCBS主席Pablo Hernández de Cos，在「在創新時代下與時並進的銀行業監管」為的主題研討會發表主題演講。

研討會以「在創新時代下與時並進的銀行業監管」為主題，邀得西班牙銀行行長兼BCBS主席Pablo Hernández de Cos發表主題演講，與參加者分享在瞬息萬變的金融世界中，宏觀審慎工具如何與微觀監管相輔相成，以加強金融穩定。研討會的其他演講嘉賓也分別從金融監管者和市場參與者的角度，探討如何增加銀行體系的抗震能力，並在加密資產所帶來的機遇和挑戰下，如何更好地為未來做好準備。

金管局總裁余偉文表示：「今年是金管局成立30周年，我們很高興有機會與BIS合辦這場研討會，並在香港主辦BCBS會議。這是香港全面復常後，首次在本地舉辦的大型國際金融監管界會議。這兩場會議的熱烈反應清楚顯示香港已經重返國際舞台。今年陸續還有幾場國際金融會議以展示‘Hong Kong is back!’，我們會盡快公布有關詳情。同時，金管局將繼續積極參與BIS和BCBS的工作，為維持全球金融穩定出一分力。」

BIS亞洲和太平洋地區代表處（亞太辦事處）首席代表張濤表示：「香港是BIS亞太辦事處的所在地，國際結算銀行很高興與金管局在香港合辦這場重要的研討會。此次研討會為全球金融監管機構和行業領袖提供了一個寶貴的機會，讓大家聚首一堂，就對維護全球金融穩定至關重要的議題交換意見。我們期待在未來繼續與金管局及其他中央銀行就各項舉措緊密合作和交流。」