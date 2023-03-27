非現金撇減大增　有線寬頻去年蝕8.9億　不派息

有線寬頻﹙1097﹚公布截至去年12月底止全年業績，期內虧損擴大至8.86億元，對上一年同期則蝕3.64億元。每股基本虧損12.4仙。不派末期息。

期內，收入8.95億元，按年減少9.5%。

三大原因致重大虧損

有線寬頻表示，三大原因帶來重大虧損，包括由於收費電視將於今年6月停播，因此截至去年底期內相關遞延稅項資產需要作非現金撇減，以及確認若干非流動資產非現金減值虧損，有關金額達到4.17億，惟相關撇帳佔總虧損額已達47%。若再扣除折舊/其他無形資產的攤銷，及減值虧損前的經營虧損，比較2021年同期相關數字，今年虧損額僅擴大了4,600萬；去年度確認按公允價值計入損益的金融資產的公允價值虧損；收入減少，尤其是媒體分部，市場競爭非常激烈，主要是由於去年爆發新型冠狀病毒疫情第五波疫情，引致香港經濟持續轉差及收縮。

集中資源發展免費電視業務

集團續稱，今次作出的非現金撇減或非流動資產非現金減值，最主要是因為集團將在今年六月自動交還收費電視牌照後，在財務報告上作出之安排，而未來毋須再為收費牌照終止運作而作出巨額撇帳。

談及未來發展方向，集團指，將集中資源發展免費電視業務，明言隨著免費電視大氣電波廣播訊號覆蓋範圍增加至香港約99%人口、77台革新成為HOYTV、以及推出全新的新聞資訊頻道78台HOY資訊台，集團預計可將豐富多樣的內容帶給更廣泛、更廣泛的觀眾覆蓋面，以進一步推動更多元化產品去增加廣告收入。