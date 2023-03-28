聯儲局副主席：擬增強銀行監管　矽谷銀行是典型管理不善案例

倒閉的矽谷銀行（SVB）獲美國第一公民銀行收購，並由政府機構提供700億美元信貸額度支持。聯儲局負責金融監管的副主席巴爾提供給國會的證詞形容，矽谷銀行是典型管理不善的案例，早在前年已發現有缺陷，因而限制對方的業務增長。

他又指，研究是否收緊銀行業監管，例如加強地區銀行的長期債務要求、改善資本緩衝和流動資金規則、提升年度銀行壓力測試等。

巴爾表示，矽谷銀行的問題，包括商業模式過分集中科創等個別行業、依賴超出法定保障的存款、未能管理利率風險等。

監管機構正調查SVB等兩間銀行高層

另一方面，美國監管機構正對SVB及另一間已倒閉的銀行Signature Bank高層及其他人士進行調查，以了解兩間銀行在倒閉前的行為是否有違法。

聯邦存款保險公司（FDIC）主席Martin Gruenberg向國會提交的書面證詞指出，所有與兩間銀行的關連人士均會被調查，以確定他們對於銀行的虧損是否須要承擔責任，惟並無提及調查細節。

《路透》早前亦曾經對報道，指出美國證券交易委員會（SEC）及司法部檢察官調查SVB倒閉事。監管機構在銀行倒閉後進行調查，並非罕見。