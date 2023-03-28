滙豐請食兩餸飯　宣傳靈活多變理財概念｜溫多娜

疫情下興起兩餸飯，有企業以此作宣傳。滙豐公布明日﹙29日﹚起將舉行「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動，透過滙豐宣傳車 「FinFit號」於不同地方送出兩餸飯券，以提高市民對理財健康的意識，在投資上要多元均衡，做足兩手準備。

想拎飯券，當然要花點心機，見到FinFit號，立即打卡，上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag #滙豐FinFit及追蹤HSBC Facebook 同Instagram 專頁，即可獲FinFit兩餸飯券一張！由2023年3月29日至4月18日期間，於添飯餸This This Rice（只限上環分店﹔蘇杭街1號）的營業時間內出示換領券，即可免費換領兩餸飯一個，送完即止。

滙豐同溫多娜講，近年崛起的兩餸飯與財政健康亦有一些共通點，就係飲食同理財一樣要靈活多變、多元均衡。該行最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6 種。逆市下希望能穩中求勝，多元化投資將有助減低風險。

「FinFit號」出現日期及地點：

3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外）

3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）

3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）

4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）

4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）

4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）

時間：

平日 - 上午11時30分至下午2時30分

週末 - 下午3時至6時