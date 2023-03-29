調查︰45%受訪港人認為不斷上漲醫療開支　礙實現財務目標

宏利公布，根據2023年《宏利亞洲康健調查》在亞洲七個市場進行的調查顯示，香港市民預期在63歲退休，64歲開始出現健康問題。考慮到港人平均壽命為85歲，不少人在退休後可能面對長達20多年健康欠佳的生活。這種悲觀情緒在25至34歲年齡組別中最為強烈，他們預期在60歲退休之前，57歲就開始出現健康問題。然而這種悲觀情緒隨著年齡的增長而減弱，45歲及以上的年齡組別較為樂觀，他們期望在64歲退休，並保持健康直至69歲。

調查指出，就身心健康而言，只有十分一的香港市民表示身體(10%)和心理(11%)健康狀況極佳，比區内的平均水平(21%及24%)低一半。有趣的是，25至34歲年齡組別認為身體和心理健康狀況極佳的比例分別為7%及8%，拉低了港人的整體比例。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮(Patrick Graham)表示，港人的預期壽命較長，但早發性的健康問題可能會影響其退休後的生活質素。「他們需要設法解決健康問題以延長退休生活。做好規劃準備，不但可享更快樂無憂的退休生活，同時也讓我們可以更自由和靈活地選擇優質醫療服務。」

近半香港受訪 憂患嚴重疾病治療費用

《宏利亞洲康健調查》深入探討區内各地市場有關健康及財務狀況的趨勢、消費者意向以及投保習慣。今年，亞洲各地有超過7,000位受訪者分享了他們在後疫情環境下對健康和財務狀況的關注和憂慮。

是次調查發現，大部分港人擔心持續上漲的醫療費用所帶來的挑戰，他們正尋求方法減輕或推遲有關影響。近一半(47%)香港受訪者表示，他們憂慮確診患上嚴重疾病時的治療費用，而略多於三分一(36%)受訪者擔心患上重病會失去收入或工作。超過四分一(29%)受訪者則不肯定病發時會有誰照顧他們。

一般而言，港人認為不斷上漲的醫療開支（45%）和健康欠佳（40%）均有礙他們實現財務目標，而45歲或以上年齡組別尤其有這個想法。超過三分一（37%）受訪者認為準備儲蓄以應付健康或醫療所需是其三大主要財務目標之一，並正努力達成目標以滿足退休需要。

有超過一半（56%）受訪者表示，他們會透過儲備現金以支付健康或醫療開支。然而，保險在這方面亦發揮重要作用，有三分一受訪者擁有醫療及危疾保險（33%），五分一受訪者藉助儲蓄及終身保險以應付醫療開支。此外，四分一受訪者表示會利用強積金儲蓄以應付其醫療需要。