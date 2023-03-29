想用60萬元買千呎大單位？　呢個中美洲城市可讓你圓夢！

香港物價高企﹑樓價高昂可謂人所共識，早前已有調查指出，如希望在港置業，須要不吃不喝近19年。以政府統計處早前公布的數據顯示，在去年第4季本港市民入息中位數為每月2萬元，即1年收入為24萬元，19年總收入為456萬元。可是以最近在元朗推出的新盤，折實後呎價逾1.4萬元，456萬元僅可以購入1個面積325平方呎的單位。



雖然室要雅不須要大，但如希望有更大居住面積，而收入或財富未見有太大進步空間，又有何辦法。港人一向具有國際視野，何不將目光放在地球上其他城市？據《Business Insider》引述網站Numbeo數據顯示，原來有12個城市，千呎單位售價不須200萬元，其中售價最平的城市為墨西哥中部城市Puebla，只需要付出56.8萬便可以擁有千呎單位。

墨西哥普埃布拉州的首府普埃布拉（Puebla）成立於1531年，可想而知城內會有多少古蹟。現時當地人口僅得5941人。當地以5月5日廣場、聖塔羅薩博物館、拉孔帕尼亞教堂等古蹟而成為廣受歡迎的旅遊區。（Visit México）

Puebla千呎單位售價不足60萬元

Numbeo公布有關全球城市生活成本的數據，不單止樓價，亦包括租金﹑外出用膳及健身會籍等開支，指出全球12個生活成本最低的宜居城市。上文提及的Puebla除卻樓價低外，其他生活卻未見太便宜。在當地撇除全住屋外的生活開銷，如單人，為4,090元，若是1個4人家庭，便要1.4萬元。如想飲杯意式泡沫咖啡，花費為20.3元。2個人如想在外點3道菜，盛惠207元。健身會籍為每月221元。

在清邁，單人每月開支約4,000兀。（Getty Images）

清邁1杯咖啡僅12.4元

若不考慮中北美洲，亞洲亦是好選擇。泰國一向是港人鍾愛前往旅行的國度之一，如想在清邁置業，只要付出121.1萬元便可以擁有千呎大宅。若撇除住屋，單人及4人家庭每月平均開支為3,980元及1.4萬元。1杯意式泡沫咖啡為12.4元，2個人如想在外點3道菜，盛惠120元。健身會籍為每月294元。

Santa Cruz de Tenerife 4人家庭月費1.7萬元

那麼歐洲城市又有何選擇？位於西班牙的Santa Cruz de Tenerife，千呎單位售價為162萬元。不過每月平均生開支較高，單人及4人家庭平均每月開支分別為4,820元及1.7萬元。物價方面，1杯意式泡沫咖啡為14元，2個人如想在外點3道菜，盛惠334元。健身會籍為每月325元。