恒生投資薛永輝：資金流入中國股票　國企能從與民企估值收窄受惠

對於環球政經環境不穩，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指出，聯儲局今次是40年來加息步伐最急的一次，令歐美銀行業備受壓力，經濟增長因而放緩。「美國通脹壓力一日未消除，聯儲局一日都唔會停止加息，最多係放慢步伐。除非出現系統性風險，先會有減息的可能性。」



資金正流入中國股票

儘管近日歐美銀行接連出事，令市場投資風險胃升溫，但俗稱恐慌指數的環球波幅指數未見有大幅抽升，反映市場未有過份擔憂。此外，恒生投資看見資金正流入中國股票，因中國經濟增長預測跑贏大市，亦沒有加息憂慮。

薛永輝預計，A股盈利增長有望超過一成，並看好先進技術、新能源及非緊急的醫療保健板塊。他又認為，現時國企估值偏低，加上政府開始推動國企股增加股息，令國企與民企估值差距收窄，電訊、能源和基建類板塊的國企股將能受惠。

至於港股，薛永輝直言恒指市盈率雖然低於平均值12.8倍，但近月反彈已是估值修復的證明，「而家只能話恒指唔貴，下一步則要視乎企業盈利增長，料今年會有雙位數增長，令港股未來12個月預測市盈率不足10倍，估值偏低。」

另外，恒生投資管理新推出的恒生A股通低碳指數ETF （03038）今日（30日）掛牌上市 ，為香港首個涵蓋低碳元素並追蹤A股資產的ETF。恒生投資管理行政總裁李佩珊表示，該ETF專注A股資產，因內地潛在投資機遇龐大。「近年多國落實減碳政策，將減碳目標納入社會及經濟發展的重點任務，其中內地去年能源轉型投資額佔全球相關總投資近一半。」恒生投資今年資產管理規模突破3,200億元，為全港最大的ETF 管理人，佔 ETF 市場份額超過四成。