建行料淨息差續受壓影響集中首季　住房不良貸款不會沖擊信貸質量

建設銀行（939）去年盈利3,193.23億元人民幣（下同），按年增長約7.2%。利息淨收入6,430.64億元，增長6.2%。至於淨利息收益率則按年下跌0.11個百分點，至2.02%。管理層預期，今年息差仍會面對下行壓力，並估計影響集中在首季，至於信貨方面會保持合理增長。

建設銀行首席財務官生柳榮指出，內地整體市場利率向下，當中5年期LPR利率（貸款市場報價利率）合共下調了30個基點，因而引導至該行的貸款利率跟隨下跌。展望今年，相信淨息差繼續有下行壓力，因為LPR利率下降的影響仍會在今年反映，並預期對首季的息差影響會是最大的，因為當時有較多的貸款利率需要重新定價。估計隨後季度的影響會逐步減輕。

住房貸款不良率符預期

問及內地房地產市道不滑對住房貸款的影響。行長張金良指出，去年集團個人住房貸款的總量有所增長，對該行整體貸款的佔比降至約30%左右；不良貸款率由2021年的0.2%，上升至去年的0.37%，認為趨勢是符合該行預期的，並不會沖擊該行的信貸質量。未來亦會支持住房消費，滿足居民合理住房需求。對於今年的信貸投放增長，張金良指出，會肩負大行的承擔，支持實體經濟復甦，保持信貸投放合埋增長。

對於近日歐美接連有銀行倒閉，副行長紀志宏指出，該行對該批歐美銀行資產並未有覆蓋，因此，事件對銀行的影響很輕微。張金良指出，認為事件影響到市場更關注環球銀行業的營運模式，會汲取歐美銀行的經歷，加強對市場風險及流動性風險的監管。