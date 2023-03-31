中證監境外上市備案制度正式實施　瑞銀：鋪墊跨境監管合作機制

中國證監會今日正式實施上月發布的《境內企業境外發行證券及上市管理試行辦法》（《管理試行辦法》）和5項配套指引，確認間接境外上市的標準，不會對境外上市額外設置門檻和條件，亦明確表明，境內企業不可洩露國家秘密，要維護國家安全義務。瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹表示，備案制新規的實施，將讓境內企業境外上市的實踐，進入一個更加規範的階段，為中國企業的境外融資鋪平道路。

新規落地降低了資本市場的監管不確定性，落實了境內企業境外上市的流程要求，夯實了仲介機構責任，明確了監管跨部門合作的責任歸屬，也進一步為跨境監管合作機制進行了鋪墊。

對於企業而言，她指出，新規對境內企業境外直接及間接上市的活動統一實施備案管理，簡化了原H股企業的境外上市程式，明確了監管部門更好地支援企業依法合規到境外上市的態度，掃清了審批程式的不確定性，進一步穩固了企業走向境外資本市場的信心。

對於投行而言，境外投行在協助境內企業境外上市時，將依照新規切實按照監管要求履行投行的責任和義務，降低了境外專案發行的監管不確定性，能夠更好的為境內發行人提供境外融資服務。