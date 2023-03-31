金管局成立30年　眾舊生同聚首　不談金融危機細數部門內部小故事

正所謂三十而立，明日（4月1日）便是金管局成立30周年的大日子。在30歲生日前夕，當局今日（31日）舉辦了一場規模不大，但別具意義的慶祝活動。不單止歷來3任金管局總裁皆同場外，連多任財政司司長﹑歷任外匯基金委員會成員均有到場。現任總裁余偉文更透露，有個別好友是專程乘坐飛機回港出席。可想而言對方如此重視這場生日派對。



余偉文更指出，年資較淺的同事，終於可以近距離見到久仰大名的前輩，就如同見偶像般興奮。

余偉文在匯思撰文，憶述30年前金管局剛成立時，連一個像樣的辦公室也未有，眾同事要分3個地方工作，又引述前總裁陳德霖曾多次表示，加入金管局時當置於會議室工作。當遇上有他人要使用辦公室時，便要「走鬼」。至1993年稍後日子，金管局才「合體」搬到花園道3號。再至於2003年搬進國金二期寫字樓後，才有一個長期辦公室作為金管局同事的「家」。

余偉文又指出，今日一眾舊生聚首一堂，所談的事其非98年「打大鱷」或08年「雷曼爆煲」等金融大事，而是令人津津樂道的內部小故事﹕例如1996年紐約辦公室開幕之日，同事如何趕在財政司司長來剪綵前數小時驚險地安排傢俬送齊；又或是在1999年除夕夜為千年蟲應急加班的同事，得到茶水部同事炮製的貼心宵夜打氣。30年來，大家作戰無數，經歷過驚心動魄的「大仗」、有驚無險的「蝦碌」、無損友情的激辯，這正正折射出金管局同事既是戰友亦是朋友的獨特文化吧。

至於余偉文在匯思的全文，可以此看到。