59間公司無法公布業績需停牌　港交所﹕會與發行人保持溝通

以去年12月底為年結的公司，須於上周五（31日）或以前公布業績，可是有多間公司因為無法按時公布業績，至少26間公司因而宣布今日（3日）早上9時起停牌。港交所（0388）則指出，共有59家以去年12月底為年結的上市公司，因未能公布經核數師同意的全年業績而需要停牌。



因無法公布去年全年業績，而宣布今早停牌的公司包括華興資本（1911）﹑奇士達（6918）﹑上坤地產（6900）﹑騰邦控股（6880）﹑花房集團（3611）﹑寶新金融（1282）﹑祥生控股（2599）﹑康橋悅生活（2205）﹑Platt Nera（1949）﹑普甜食品（1699）﹑粵港灣（1396）﹑MI能源（1555）﹑博大綠澤（1253）﹑克莉絲汀（1210）﹑大灣區聚變力量（1189）﹑星光文化娛樂（1159）﹑金石投資（0901）﹑順龍控股（0361）﹑太和控股（0718）﹑佳源控股（2768）﹑恒達集團（3616）﹑新焦點（0360）﹑上置集團（1207）﹑滙景控股（9968）﹑偉能集團（1608）﹑CWT International（0521）﹑ 中基長壽科學（0767）﹑萬威國際（0167）﹑太和控股（0718）﹑國美零售（0493）。

1824家公司已公布業績

香港交易所致力維持公平和有序的市場，將繼續監察市場情況及與相關發行人保持溝通，確保他們符合上市規則的規定，並盡可能縮短停牌時間。

在財政年度截至12 月31日的1,883家香港上市公司中，有1,824家公司已公布了經核數師同意的全年業績。有59家公司因未能公布經核數師同意的全年業績而需要停牌。