新世界與印力集團簽MOU合作發展地產科技　朝輕資產發展重要一步

新世界發展（0017）宣布，與內地印力集團簽署合作備忘錄，攜手發展PropTech（地產科技），為粵港澳大灣區首度有內地及香港發展商合作PropTech發展。新世界和印力將優先採用雙方的PropTech產品服務，為各自的地產項目「增值」，長遠結合雙方優勢，為內地其他商業地產營運商，提供一站式PropTech整合方案，開拓新業務市場。

印力集團為內地知名企業萬科集團旗下商業發展平台，專注於提供面向大眾的優質商業地產項目和服務，截至去年年底 ，由印力營運管理的商業地產項目逾150個，遍布50多個內地城市，管理面積近1.3億平方呎，資產規模近1000億元人民幣。

是次合作備忘錄，由新世界發展科技及變革總監冼君行與印力集團首席技術官兼印嘉商用科技總經理陳俊佈簽署。據備忘錄內容，新世界旗下的廣州新合創科技有限公司，將與印力旗下的印嘉商用科技（深圳）有限公司成立專責小組，就雙方商業地產科技的技術、人才及資產等方面，加強合作發展。

新世界和印力近年都致力發展PropTech，如新世界曾全港首創一站式區塊鏈置業平台，亦創立有區塊鏈支援的建築供應鏈融資平台，多間建築服務供應商和銀行均參與其中，另外還有最新人工智能綠色能源優化方案等。印力則自2019年打造「摩嘉數碼」解決方案，為商業地產營運商提供覆蓋投資、建築、籌備到營運的一站式數碼解決方案，目前已為包括萬科在內的企業，服務逾200多個項目。

因此雙方將整合及共同研發一站式地產科技方案，並以優勢互補方式，優先採用對方的產品和服務，為雙方的項目帶來增值，同時藉PropTech研究推動可持續發展。

新世界發展科技及變革總監冼君行表示：「新世界和印力都是早著先機發展地產科技的企業，今次簽署合作備忘錄，優先採用對方的產品或服務，將可互補長短，加快開拓PropTech發展。同時透過今次合作，集團可把研發的PropTech產品及服務，提供予集團以外的企業使用，開拓全新的市場，正是集團輕資產發展的重要一步。」