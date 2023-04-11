中銀高耀豪﹕投資者應保持防守性及低防波幅投資策略

3月銀行板塊發生個別風險事件，但在美國聯儲局及瑞士央行果斷措施下阻止了風險擴散，市場氣氛再度回穩，金融市場穩定下來，聯儲局及其他央行繼續加息。然而，中銀香港個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪認為，市場情況不會因此而徹底改變，因為牛市並非因個別風險事件得以解決而出現，應該是伴隨著經濟改善、通脹真正下行等的因素才再現。他指出，信貸市場緊張是加息周期中必然發生的事情。因為緊縮貨幣政策的目標就是透過增加借貸成本從而降低經濟需求，借貸成本上升最終會引起或多或少的信貸問題。於加息周期末段，市場對壞消息的反應往往更敏感，3月發生的個別風險事件令市場的風險情緒瞬間上漲，便證明了這個情況。因此，投資者應繼續採取防守性及低波幅投資策略。

踏入第二季，高耀豪認為，投資者應該關注首先見頂及見底的美國國債類資產。由於債券是利率相關資產，一旦開始加息會使債券價格受壓進入熊市；相反，開始減息則會推高債券價格而進入牛市。未來市場最大的關注點是衰退風險，進一步加息將增加衰退風險，從而提高對提早減息的預期，因此在這預期下，債息難以大幅提升並且有下調壓力。今年債券市場與去年有三個主要不同之處：首先，債券利率遠高於加息周期之前，債息已提供一定收益；其次，即使今年不開始減息，也將是加息周期完結的一年；最後，美國衰退風險隨著個別事件出現而增加，減息的預期將支持債券價格的表現。

債券牛市會先出現

因此，在投資策略方面，高耀豪認為，去年因通脹急升導致股債雙跌的情況應會改變，預期債券牛市將先於股市牛市出現。投資者應該逐步增持美國國債類資產，採取靈活配置長短期債券策略可以受惠於今年的市場環境，並可對沖股票投資組合風險，從而降低波幅。

股票投資風格方面，高耀豪認為應藉債息反彈時增加增長型板塊比例，預期當衰退風險上升導致債息下行時，增長型板塊表現將優於價值型板塊。投資市場不確定性仍然較高，投資者應注意今年復甦中的中國經濟與正在收縮並面對衰退的歐美地區，它們正處於不同的投資時鐘階段，因此中國股市應受惠而表現優於成熟市場。高耀豪預期今年在政策帶動下，A股盈利在4月上調的機會仍然較高。假設市場其他因素不變下，A股表現將會受惠於盈利上調。惟需注意盈利並非影響股價的唯一因素，市場氣氛與流動性均同樣重要。

如衰退風險增黃金避險功能更重要

商品方面，隨著美國經濟出現危機及衰退風險上升，黃金的避險功能更為重要。以往黃金通常在減息及衰退開始前上升，進入減息期及衰退期後就會回落。因此，打算以黃金對沖風險的投資者可多注意此節奏。至於油價將受到經濟增長下行對需求的影響，以及 OPEC+減產因素的影響，因此比較適合高沽低買的交易策略，而非趨勢式長線持有策略。

外匯方面，高耀豪預期美元於季內將維持偏弱的方向。主因是市場聚焦於美國衰退風險上升帶來加息即將見頂及可能年中需要開始減息的預期。然而，美元偏弱的趨勢應較能反映於歐元、英鎊、瑞士法郎及日圓之上，因為這些貨幣仍有進一步加息的空間，存在息差優勢。至於日圓則需要視乎新行長是否有意更改部分貨幣政策而定，但美國衰退風險對日圓有利。