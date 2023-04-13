巴塞爾委員會主席﹕銀行業動盪後　管理層需回應基本風險管理問題

巴塞爾銀行監管委員會主席Pablo Hernandez de Cos指出，經過最近的動盪，銀行的董事會成員急需回應有關基本風險管理的問題，惟監管機構不應倉促採取補救行動。



Pablo Hernandez de Cos指出已開始著手研究從美國矽谷銀行（SVB）及其他2家美國貸款機構倒閉，及瑞銀強制改購瑞信（Credit Suisse，CS）中汲取哪些教訓。相關事件標誌著自2007至2009年金融危機以來，首次對銀行業進行真正的壓力測試。

同時擔任西班牙央行行長的Pablo Hernandez de Cos指出，有關事件不可以只怪責單一罪魁禍首，並應從銀行董事會開始檢討。第一步要問，為什麼部份銀行董事會未能檢查基本風險管理的治理做法，或對過度依賴有限資金來源或日增的管理不善事件作出反應。

他指出銀行董事會﹑高級管理層及風險管理職能部門應該及時自問，並採取可靠的措施以加強韌性。監管機構亦應該提出尖銳的問題並採取果斷行動，確保銀行的安全與穩健。

Pablo Hernandez de Cos亦指出在評估最近的發展及對銀行﹑監管者及監督者的影響時，現階段應保持謙卑及開放的態度，不應倉促下結論，亦不應關閉任何大門。一旦完成盤點，如認為有必要就應該採取補救。