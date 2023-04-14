奢侈品大旺　LV股價創歷史新高　CEO身家破2000億美元成全球首富

法國奢侈品集團LVMH股價急升超過5%創歷史新高，受惠首季銷售增長強勁。今年以來，LVMH股價累計漲幅達到30%，推高集團CEO阿諾特（Bernard Arnault）財富升值120億美元，達到近2,100億美元，創歷史新高，進一步鞏固全球首富地位。



集團今年第一季度營業收入為210.35億歐元，較去年同期增長17%。按地區區分，除日本外其他亞洲市場一季度營收按年大增37%，在各地區中表現增勢最猛。LVMH稱，亞洲市場在防疫限制取消後經歷了顯著的反彈，歐洲和日本市場的增長勢頭強勁，受益於當地顧客和國外遊客的強勁需求，美國市場繼續增長，表現穩定。

首季LVMH在美國、除法國外其他歐洲地區和日本的營收分別同比增長23%、14%和7%，在法國本土營收增長7%。

LVMH集團市值達到4,860億美元，躋身全球企業前十強行列，並有望成為首家市值達5,000億美元的歐洲企業。安盛投資管理公司歐洲股票策略主管Gilles Guibout表示，奢侈品行業正在經歷強勁增長，LVMH股價表現強勁，說明全球富人崛起，和社會兩極分化現象。