滙豐﹕法國利率急升影響出售當地業務進度　正與買家就條款作磋商

滙豐（0005）出售法國零售業務一事，受到利率急升影響。該行指出，從買家告知法國的利率自簽訂出售法國零售業務框架協議大幅上升，及對收購作出相關的公允值會計處理，將於交易完成時顯著增加經擴大買方所需的資本金額。除非問題得到解決，否則無法取得監管批准。



滙豐指出據框架協議的條款，買方須盡其最大努力取得監管批准。買家已告知，除非修訂交易先前經商定條款，否則其取得監管批准。各方現繼續進行磋商。若交易確實繼續進行，預期交易完成會出現延誤。

滙豐指出於2022年9月30日，滙豐將法國零售業務重新分類至持作出售用途，因當時預期在包括獲得監管批准等若干條件達成前提下，交易可於今年下半年完成。

由於出售法國零售業務變得不確定，因此在今年3月31日需要變更法國零售銀行業務的會計分類，不再分類為持作出售用途，並且會在今年首季業績確認撥回20億美元減值，並指出按去年12月底的普通股一級（CET1）資本計算，帶來25個基點收益。

正致力落實出售事宜

該行指出將繼續在能夠商定適當條款前提下，致力落實出售事項，同時在任何時候為法國當地客戶及同僚提供支持。

滙豐指出若交易於明年5月31日前仍未完成，儘管在若干情況下可延期至2024年11月30日，框架協議將於屆時自動終止。法國零售銀行業務將繼續作為該行一部份進行管理，而一旦交易無法完成，不會對該行的指引及績效構成重大影響。