美銀行季績開門紅　疊加美息或見頂　流動性緊張將可紓緩｜伽羅華

自3月初發生美國區域銀行爆雷事件，市場擔心銀行體系危機惡化，從KBW銀行指數表現，迄今銀行板塊仍未收復失地，但被視為事件受益者的大銀行是最先恢復元氣，上周五由大銀行股開路的業績期，反映美國系統性銀行的穩健經得起考驗，加上美息極可能於5月見頂，一直緊絀的流動性將有所紓緩。

過去6個月，KBW銀行指數累跌18%，同期摩通股價則逆市升近兩成，當3月初銀行業最風雨飄搖之際，對沖大鱷火中取栗低撈金融股，獲得其應得的可觀回報。據標普全球市場情報的數據顯示，2月份對沖基金減持3.9%的金融股倉位後，3月份大增5.5%，散戶於金融股的持倉亦增加1%，這類低撈的機會並不多見，同期只有Tesla低位反彈的做多機會較其賺水多，且值博風險遠低於Tesla。

過去5日，摩通股價股價彈升一成，帶動不少大型銀行股向上，上周花旗、美銀及德銀分別升8%、6.7%及5.7%，而滙控跌穿50元後，最新股價亦攀升至55.6元，困擾國際銀行股的陰霾暫時吹散，近日內地四大行亦傳出趁氣氛回暖急急補充資本，工行擬發行400億元人民幣的具總損失吸收能力（TLAC）債券，以滿足2025年法定的資本要求。

近日內地四大行亦傳出趁氣氛回暖急急補充資本。﹙路透社﹚

傳內銀趁回暖急補充資本

一如往常，第一季銀行股業績期由摩通開路。市場關注銀行界如何展望今年經濟，以及因信貸損失的撥備多少。

受惠於消費者業務的提振，摩通首季度營收創紀錄363.49億美元，按年升25%，較預期368.3億美元為優，淨利潤按年升52%至126.2億美元，創歷史新高。截至一季度底止，摩通存款餘額為2.38萬億美元，較對一季增長1.6%，存款流入速度抵銷了客戶追求更高收益替代品而觸發資金流出。

顯然，摩通並未因歐美銀行危機出現大量的資金流出，相反存款還有進帳，這是因為企業存戶將資金轉移至摩通等較安全的大型銀行，摩通股價亦升至市帳率逾1.5令人羡慕的水平，足足兩倍於滙控的0.77。

摩通CET1資本比率增加至13.8%，高於法定要求的12.5%，摩通還為信貸損失撥備23億美元，按年升56%，但按季微跌1%，以摩通一向審慎財務原則，撥備高峰期已過。展望今年全年，摩通上調淨息差收入預測至810億美元，較今年1月所作預測上調70億美元。

摩通首季度營收創紀錄363.49億美元，按年升25%、﹙資料圖片﹚

摩通大班戴蒙稱經濟持續健康

摩通大班戴蒙本月初曾說銀行危機已近尾聲，但不排除再有銀行倒閉，而且影響會持續數年，他預警大家不要輕視，但在今次財報中亦派定心丸，他寫道：「美國消費者仍然在花錢，資產負債表依然強勁，企業狀況良好，因此經濟持續處於健康狀態中。」

另外，兩家大型銀行花旗及富國的季度財報表現都較預期為佳，兩者同樣受惠利率上升，淨利息收入錄得不俗增長，抵消了非利息收入的倒退，大致上消弭市場擔心區域銀行倒閉波及整體銀行體系的憂慮。

拖垮區域銀行最後一根稻草是美聯儲過度進取的貨幣政策，上周該局兩位理事發話，令市場傾向相信5月3日議息將是今年美國最後一次加息。芝加哥商交所FedWatch顯示，市場預計加息25基點的機會率達78%，利率不變的只有22%。

美聯儲理事Christopher Waller提到，自己傾向進一步收緊貨幣政策。﹙資料圖片﹚

聯儲官員發話 市場料5月美息見頂

一向鷹派的亞特蘭大聯準儲銀行主席Raphael Bostic表示，在加息25點子後，美聯儲就可以結束貨幣緊縮周期，他有一定信心通脹能穩步回落到2%的目標，但他也提醒通脹仍在上升，美聯儲還有更多事情要做。雖然Bostic今年沒有投票權，但其鷹派立場放軟，對美國貨幣政策今年轉向有很大啟示。

另一位美聯儲理事Christopher Waller於上周五提到，自己傾向進一步收緊貨幣政策（支持5月加息），以降低持續的高通脹，升息幅度將取決於未來的通脹數據、實體經濟數據以及信貸環境收緊的程度，對於剛出台的3月通脹數字，他認為不包括食品和能源的核心通脹並未降溫，但他也補充，如果信貸收緊程度遠超預期，會在必要時候調整立場。

受惠能源價格下跌，3月美國消費者物價指數（CPI）按年大降至5%，但核心通脹則從2月錄得的按年增幅5.5%微升至5.6%，這是受到住房通脹居高不下的影響。

3月零售銷售顯示消費正迅速萎縮

美聯儲理事見到的是就業市場仍保持熱度，擔心的是通脹惡化，銀行業大班則不斷提醒人們，美國經濟正陷入溫和衰退，貨幣政策不能過於進取，上周公布的零售數據或許反映銀行界人士的憂慮並非無的放矢。

3月美國零售銷售較上月倒退1%，遠超市場預期的跌0.4%，按年增長2.94%，低於預期的5.9%，創近三年的新低，而3月核心零售銷售按月跌0.8%，也差於市場預期的負0.3%。數據表明美國消費正在迅速萎縮。

近月美股反覆上升，但對經濟數據反應非常敏感，經常出現日升日跌的現象。據彭博數據顯示，上周三（12日）3倍造空標普ETF（SPXS）流入2.85億美元資金，單日流入額創歷史新高，該ETF的目標是取得標普500指數每日表現反向3倍的回報。同日做多標普ETF（SPXL）流出2.74億美元，是顯示交易員對美股升勢的押注將告一段落，還是金融大鱷正部署大夾空行動？這值得投資者的關注，不過，在銀行板塊季績令人放下心頭大石後，即使近期有資金流出科技股，但筆者仍傾向股市短線走強的機會仍然非常大。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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