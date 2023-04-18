指尖悅動﹕兩名執行董事劉傑及朱炎彬被凍結證券戶口資產

指尖悅動（6860）發公告，指出證監會於周一（17日）公告得知其即將根據證券及期貨條例第214條，在原訟法庭對公司現任或前任管理團隊展開民事法律程序，而3名人士在該民事法律程序中將被列為答辯人。



指尖悅動其亦將尋求法庭對3名人士頒布須向公司作出賠債的命令，其已根據證券及其貨條例第204及205條向3家證券公司發出限制通知書，禁止它們處理其客戶賬戶內持有的若干資產。實益擁有該等資產的3名人士涉嫌不當行為及違反了公司的職責。

公司指出經作出一切必要及合理查詢後，深知執行董事劉傑及朱炎彬獲悉，被禁止處置或處理其證券賬戶內若干資產。除上文所披露者，公司並無有關涉事人士涉嫌不當行為及違反職責的進一步資料，因此擬展開法律程序的詳情披露前，尚未採取任何行動。

證監會尋求兩人向公司賠償2.5875億元

其後公司再發出公告，指出根據證監會劉傑及朱炎彬發出的信件，指出兩人各自涉嫌促使公司於2019年12月作出一項投資，而該投資其後出現違約，導致公司蒙受2.5875億元損失。證監會根據《證券及期貨條例》第214條對劉傑及及朱炎彬各自展開法律程序，尋求命令要求兩人各自承擔共同及個別責任，以賠償公司因投資失敗而蒙受的損失。

指尖悅動又指出，證監會向3家證券公司發出的限制通知涉及劉傑及朱炎彬各自擁有的公司所有的公司股份。他們被禁止（其中包括）進行有關股份的任何交易（包括處理任何提取或轉讓，以及因出售股份而產生的資金轉移），出售或處置股份，以及協助﹑勸告或促使他人出售或虛置股份，以確保在法院下令時有資金可用於支付所尋求的賠償，以保存這些賬戶中高達2.5875億元的資產並避免任何潛在的耗散風險。