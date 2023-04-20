MTR Lab旗下Carbon Wallet與六美容護膚品牌合作　推空瓶回收計劃

MTR Lab旗下的Carbon Wallet今天（20日）宣佈與六大美容護膚品牌 Fresh、L’Occitane、The Body Shop、Factiv、EVOLCARE 及 Melvita，以及回收合作夥伴V Cycle 攜手推出全新美容空瓶回收計劃，以響應 2023 年世界地球日。透過是次計劃，美容業聯手實踐減塑共同承諾，希望讓香港的可持續生活方式更方便及普及化。

跨品牌美容空瓶回收計劃「回收真美」為全港首個由多個美容集團聯合推出的回收計劃。計劃透過在參與品牌的門市設立回收點，建立更方便的回收網絡，從而鼓勵消費者在用完美容產品後回收包裝容器。由 2023 年 4 月 20 日起至 6 月 30 日，消費者可於六個參與品牌旗下的 60 多間分店回收任何牌子的美容空瓶，以賺取 Carbon Wallet 積分（CW 分）。

要參與計劃，用戶只需攜同空瓶至門市放入回收箱，並在 Carbon Wallet 應用程式内提交回收記錄。透過掃描回收箱上的二維碼，用戶即可獲贈 100 CW 分，而根據回收的產品種類和數量，用戶亦可獲取額外回收積分；而新用戶於登記時輸入每個品牌專屬的優惠碼，更可獲得免費港鐵車程。參與美容品牌亦會提供折扣優惠或禮品，答謝用戶支持環保。