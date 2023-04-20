Carousell：年長用戶不再視二手商品為忌諱　搜尋次數按年倍升

Carousell表示，2021至2022年期間，54 歲以上用戶的二手商品搜尋次數大幅上升 112%，證明用戶越趨接受二手購物。

為進一步了解港人的二手購物行為，Carousell表示，分析了2022年各個年齡層的搜索數據和購物類別偏好，發現2021年至2022年，所有年齡組別的二手商品搜索次數均上升逾20%，可見社會逐漸轉向可持續購物模式。

當中，54歲以上及45-54歲用戶對二手商品的偏好更為明顯，二手商品搜尋次數於2022年，分別較前一年大幅上升112%和65%，顯示年長一族亦開始實踐可持續購物模式，不再把二手商品視為忌諱。

不同年齡層購物習慣有偏好

用戶對二手商品各有偏好，45歲以下用戶最常搜尋的兩大二手商品類別是「玩具及遊戲」和「手袋及銀包」；45歲以上用戶則最常搜尋「音樂、樂器及配件產品」。

隨著社交距離措施放寬，娛樂選擇越來越多，Carousell 樂見用戶依然選擇購買二手商品來滿足自己的愛好，「SHF」（SH Figuarts）、「Chanel」和「Lego」是香港用戶最常搜尋的關鍵字。

Carousell 香港市場代表鍾景竣表示，Carousell 致力鼓勵每個人開始出售物品，並把二手商品視為購物首選，很高興看到越來越多香港人選擇出售二手物品，亦願意購買二手物品。適逢最新一期消費券計劃，平台亦向買家繼續推廣可持續消費，鼓勵買家與附近的賣家交易，減少多餘交通出行及派件服務需求， 以減少碳足跡。